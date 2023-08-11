Бои за Марьинку: почему ВС РФ важно взять город, что там находится

Фото: МО РФ

ВС РФ удалось штурмом взять стратегически важный опорный пункт украинской армии у Марьинки в ДНР, рассказал доброволец с позывным Шахтер. Что это дает российским военнослужащим?

Шахтер отметил, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады осуществили штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Таким образом российские военнослужащие смогли занять стратегически важный пункт, который располагается на окраине Красногоровки.

По словам бойца, штурму предшествовала артиллерийская подготовка. Шахтер добавил, что она нужна была для подавления огневых точек ВСУ и защиты подразделений ВС РФ.

Что известно о городе Марьинка

Город Марьинка был основан в 1844 году. Его площадь составляет 13,74 квадратных километра. В 2022 году в населенном пункте проживало 9357 человек. В Марьинке находятся Шиноремонтный завод, Марьинский молокозавод «Лактис», Марьинская пищевкусовая фабрика, бывшие колхозы имени Шевченко и «Победа».

Город располагается вблизи железнодорожной станции Красногоровка, на реке Осыковая, притоке Волчьей (бассейн Днепра). Непосредственно к черте населенного пункта с востока примыкает застройка Петровского района Донецка.

Почему российской армии важно взять под контроль Марьинку

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 26 июня 2023 года в беседе с ТАСС заявил, что в городе Марьинка, который в основном состоит из дач, располагается крупный укрепрайон ВСУ. По его словам, взятие этого населенного пункта на юго-западе от Донецка позволит ВС РФ успешно развивать дальнейшее наступление.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 июля сообщил, что Марьинка является достаточно сложным участком фронта. По его информации, город превращен в подземный укрепрайон украинской армии со множеством переходов под землей, что дает возможность бойцам ВСУ скрытно перемещаться.

Пытаются ли ВСУ контратаковать под Марьинкой

Командир танкового взвода с позывным Путник 13 июля рассказал, что украинцы не предпринимают попыток наступления под Марьинкой. По его словам, все планы противника пресекаются максимальным огнем артиллерии.

«Мы двигаемся, наступаем изо дня в день, отодвигаем противника. Противник не предпринимает никаких возможностей наступления, так как при любой возможности наступления противника он подвергается максимальному огневому воздействию», — объяснил танкист.

Путник отметил, что ВСУ терпят поражения сразу на нескольких эшелонах, первый из которых находится у позиций РФ, а второй — у позиции, где украинские войска проводят ротацию. Любую цель в районе Марьинки, которую обнаруживают российские военные, они накрывают огнем, добавил боец.

Военкор Андрей Руденко 28 июля сообщил, что на Марьинском направлении ВСУ потеряли две БМП и восемь военнослужащих. По его данным, противник предпринял две попытки контратаки, однако они были успешно отражены российскими силами.

«В ходе контратаки ВСУ под н. п. Марьинка БМП противника подорвалась на минных заграждениях. Прибывшая для эвакуации раненых другая была уничтожена ПТУР. Никто из находившихся в бронемашинах военнослужащих ВСУ не выжил», — написал он.

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