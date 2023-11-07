Бои в Запорожье, у Херсона и Бахмута 7 ноября: какие последние новости WarGonzo: ВС РФ атаковали плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Крынках

Фото: МО Украины

После небольшого затишья ВС РФ и ВСУ возобновили бои в районе Пятихаток на Запорожском направлении, передает Readovka. Какая там сейчас обстановка и есть ли новости с других участков фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Копаней, Пятихаток 7 ноября 2023 года

«После долгого затишья возобновились бои в районе Пятихаток, в нашу пользу. На Ореховском участке русская армия атаковала у Копаней, Вербового и в направлении Работино. На Времевском выступе наши немного продвинулись под Старомайорским», — пишет Readovka.

«На Запорожском фронте у Вербового, несмотря на победные реляции отдельных лиц, сами фронтовики характеризуют численность личного состава ВСУ, ежедневно бросаемого в мясорубку, как „бездонная бочка живой силы украинцев“», — сообщили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Клещеевки, Андреевки 7 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ сумели несколько продвинуться у Клещеевки и существенно со стороны Берховки к Богдановке. Украинские войска перешли к глухой обороне», — передает WarGonzo.

«На данном направлении особых изменений не произошло. Русские бойцы контратакуют в Клещеевке и Андреевке, выбивая ВСУ подальше от железной дороги», — пишет Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, Крынок, Крыма, берегов Днепра 7 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ после артобстрелов пытались прорваться к Пойме, Песчановке и Подстепному. Но это больше похоже на отвлекающие действия. Их плацдарм на левом берегу Днепра в Крынках при мощной поддержке средств дальнего поражения атакуют уже ВС РФ. При этом украинские морпехи удерживают позиции и даже успешно ротируются. Перебрасывать бронетехнику на левобережье ВСУ не пытаются. А без нее шансы подвинуть ВС РФ невелики. Правда, очень мощно работает их артиллерия. И это серьезно осложняет жизнь российским войскам», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении продолжаются бои у населенного пункта Крынки.

«Разошедшиеся вчера кадры плавающего транспортера среднего с БТР-4 на борту указывают на попытки ВСУ перебрасывать отдельные единицы бронетехники через Днепр. Указанные единицы техники локализованы: одна села на мель, другая увязла в прибрежной грязи, к вечеру стало известно, что их „выцеливают“ наши артиллеристы. В самих Крынках продолжаются бои, ночью доблестный расчет ТОС „Солнцепек“ вновь выезжал на работу на участок. При этом враг охотится за указанным типом техники с дронов. По всем признакам, на островах установлены вражеские ретрансляторы сигналов БПЛА и мобильные комплексы РЭБ, нарушающие и без того хлипкую радиосвязь наших подразделений у Крынок. Тем не менее врагу не удается расширить малые плацдармы, хотя он нарастил свое присутствие на нашем берегу до нескольких сотен человек. Работают наши ФАБ, несколько дней назад применили управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения „Гром“. Храбро сражается наша пехота», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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