Бои в Запорожье попали на видео с беспилотника

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram видео боев в районе насленного пункта Работино на Запорожском направлении, снятые на БПЛА. На кадрах показаны попадания снарядов в военную технику ВСУ.

Ранее ряд военкоров сообщили, что российские военные смогли отразить две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино. При этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, и в ближайшее время ожидается третья волна наступления.

Кроме того, на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв в итоге 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.

В боестолкновениях на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 210 солдат, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходки Krab, гаубицы М119, а также Д-20 и Д-30. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка в ДНР были поражены склады с боеприпасами 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли несколько бронемашин американского производства M2 Bradley в боях у Орехова в Запорожской области. Атакующие украинские подразделения бросили технику и были вынуждены бежать после мощного ответного удара российских артиллеристов.