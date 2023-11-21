Бои в Крынках, самоуничтожение в Работино. Новости из зоны СВО 21 ноября WarGonzo: ВСУ в Крынках прорываются к М-14, чтобы нарушить снабжение ВС РФ

Фото: МО Украины

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что ВСУ пытаются пробиться через Крынки в Херсонской области к трассе М-14, чтобы нарушить снабжение российской группировки. Что происходит в зоне СВО 21 ноября, как ВСУ пытаются атаковать в Работино и почему военкор Александр Сладков назвал это самоуничтожением?

Какая ситуация на Херсонском направлении 21 ноября

«На Херсонско-Крымском направлении украинские морпехи при поддержке артиллерии атаковали из Крынок на левобережье Днепра и зашли в лесополосу у этого села. Цель — выйти к трассе М-14, которая является рокадной. Если достигнут успеха, у ВС РФ возникнут серьёзные проблемы», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что ВСУ наносят хаотичные удары по Херсонской области.

«Украинские формирования продолжают наносить хаотичные удары по населенным пунктам на левобережье Херсонской области. Ночью под огнем ВСУ оказались Новая Каховка, Каховка, Раденск, Обрывка, Алешки и Днепряны. Кроме того, не стихают бои в районе Крынок. За последнюю неделю противник выпустил по Херсонской области более 800 единиц боеприпасов — это самые высокие показатели по сравнению с другими прифронтовыми регионами», — пишут авторы «Рыбаря».

Фото: МО Украины

«Два майора» сообщают со ссылкой на военнослужащих о непростой ситуации на направлении.

«В целом картинка складывается такая, что в штаб подают неправильную картинку или заторможенную на несколько дней, из-за чего планирование получается не совсем удачное. Ну и ещё одно: нагнали к нам кучу людей без опыта боевых действий — это плюс один страх в копилку. Ситуация, когда у человека есть оружие и он очень боится, не из приятных, а когда командиры — паникёры и кричат о ДРГ — молчу», — говорится в публикации.

Telegram-канал Олега Царева сообщает, что ВС РФ сдерживают украинские силы на Херсонском направлении.

«На Херсонском направлении ВС РФ стараются сдерживать подразделения ВСУ, которые, получив очередное подкрепление, стараются зайти в лесополосу у Крынок, откуда их предшественники были недавно выбиты. Цель противника ясна: выходом к трассе осложнить снабжение нашей Херсонской группировки. Напомню, что ВСУ сохраняют небольшие плацдармы у Антоновского и ж/д моста. С мест сообщают, что противник оборудует переправы у острова Фролов и пытается провести ротацию у реки Конки. И пока ничего с этим сделать у наших не выходит», — пишет автор канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как идут бои у Работино и Вербового 21 ноября

«На Запорожском направлении дожди и грязь, использование техники сведено к минимуму. ВСУ мелкими группами предприняли ряд безуспешных атак восточнее Работино и у Вербового. Подразделения армии России в свою очередь продолжают атаковать у Новофедоровки, отбили несколько позиций, движение продолжается», — пишет канал Олега Царева.

Военкор Александр Сладков сообщает, что ВСУ пытаются пробиться в районе Работино и Вербового.

«Работино. ВСУ по инерции наступают. Куда? На Токмак, наверное. Или на Крым. Ну вы понимаете — это самоуничтожение», — сообщил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как идут бои под Бахмутом 21 ноября

«На Артемовском направлении ВС РФ начали выбивать ВСУ с высот у Клещеевки. Снова. Идут бои и у Андреевки, пока российским военным не удается вернуть утраченные позиции, но инициатива в атаках остается на нашей стороне», — сообщил канал Царева.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая ситуация 21 ноября на Купянском направлении

«На Купянском и Краснолиманском направлениях ВС РФ закрепляются на занятых рубежах, линия фронта без изменений. В районе Серебрянского лесничества после недавнего продвижения наших подразделений ВСУ попытались вернуть утраченные позиции, но армия России все атаки отбила, новые позиции удержала», — говорится на канале Царева.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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