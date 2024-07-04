Бои в Харьковской области 4 июля: попали ли ВС РФ в окружение в Волчанске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают текущую обстановку в Харьковской области. Какую информацию с этого участка СВО они предоставили сегодня, 4 июля 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Харьковской области 4 июля: последние новости

«На Волчанском направлении продолжаются бои в н.п. Волчанск. Артиллерия группировки „Север“ наносила огневое поражение по малым группам ВСУ, пытающимся перебраться на правый берег р. Волчья. ВСУ существенно нарастили число таких попыток, но все же им не удается накопить достаточно сил для возобновления атакующих действий. За прошедшие сутки потери противника составили до 50 нацистов. Штурмовые группы „Северян“ продолжают продвижение в районе многоэтажек и расширять плацдарм на левом берегу Северского Донца в районе н.п. Бугроватка. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 150 метров», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что на Липцовском направлении ВСУ возобновили атакующие действия и предприняли три попытки ночью атаковать позиции Бесстрашных малыми группами, успеха не имели, потеряли до 10 бойцов убитыми.

«Продолжается интенсивная работа российской авиации по пунктам дислокации украинских фашистов. Нанесено 2 авиаудара ФАБ-1500. Уничтожено до 70 нацистов. За прошедшие сутки потери противника составили более 200 человек. Также вскрыто и уничтожено: САУ 2С7 „Пион“; РСЗО БМ-21 „Град“; гаубица M198; гаубица Д-20 в районе н.п. Борщевая; пункт управления БпЛА; четыре 120-мм миномета в районе н.п. Веселое, Липцы, Нескучное и Малые Проходы; две единицы автомобильной техники. Противнику по-прежнему не удается накопить достаточное количество сил для перехода в наступление», — передает «Северный ветер».

Фото: МО Украины

Авторы канала подчеркнули, что все чаще на усиление ВСУ прибывает неподготовленный личный состав, мобилизованный менее месяца назад, и заключенные.

«На фоне участившихся разговоров о мирных переговорах, этим мобилизованным суждено умереть не ради победы Украины и не мифических „границ 91 года“. Задача киевского режима добиться максимально выгодных условий после своей капитуляции и именно ради этого командование ВСУ гонит своих солдат на убой. Победа, будет за нами!» — добавил «Северный ветер».

Военкор Геннадий Алехин сравнил границу России и Украины с ульем.

«Граница Россия-Украина гудит, как улей. Все взрывается. Ночью мы утюжили противника на севере от Харькова (Дергачи, Циркуны, Малая Даниловка) — оттуда перебрасывают матчасть в Липцы и Волчанск. Бьем по Харькову (депо „Сортировка“) у главного ж/д вокзала. И по ж/д вокзалам Левада, Балашовка и Основа. Там ремонтируют ВСУ технику. Наши разведчики ведут рейды у Казачьей Лопани, Граней, Прудянки. Это правый фланг. Ждем здесь нашей активизации. Липцы — мы обороняемся в Глубокой. Волчанск — какие-то сообщения об окружении российской армии — вранье. F-16 не прибыли, украинцы используют старые Миг и Су. Приграничные районы Белгородчины под постоянным отстрелом», — добавил он.

Украинский экс-политик Олег Царев сообщил, что на Харьковском фронте стабильно тяжело — идут вязкие городские бои.

«Атаки ВСУ в Волчанске не дают им преимущества, наши уверенно держат рубежи и бьют артиллерией и дронами по врагу во время переправы через реку Волчья, ВСУ несут постоянные потери. В Глубоком ситуация похожая, устойчивого изменения линии фронта нет. При этом, все активнее звучат слухи об отставке Сырского, который отправил на Харьковский фронт лучшие войска, оголив линию обороны под Очеретино и Часов Яром», — добавил он.

Фото: МО Украины

В июне ВКС России впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которая может сильно повлиять на ход конфликта, передает издание Business Insider. Украинские СМИ повсеместно говорили о применении российскими войсками нового боеприпаса по местам сосредоточения ВСУ в Харьковской области. Выяснилось, что новый ФАБ оказался крайне эффективной мерой против скоплений украинских сил, пишут журналисты.

«Разрушительная мощь ФАБ-3000 М-54 такова, что, даже не поражая конкретных целей, боеприпасы оказывают разрушительное воздействие из-за обширного радиуса поражения. Кроме того, планирующая бомба также сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает ее еще опаснее для ВСУ. Как отметили в американском институте изучения войны, если российские войска будут и дальше использовать новый ФАБ, то Россия усилит разрушительный потенциал своих авиаударов по позициям ВСУ не только в Харьковской области, но и на всей линии боевого соприкосновения», — передает издание.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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