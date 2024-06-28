Бои в Харьковской области 28 июня: уничтожение штаба ВСУ, успехи ВС РФ

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Проверка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области. Что за информацию они предоставили с этого участка фронта СВО сегодня, 28 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Харьковской области в пятницу

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н. п. Волчанск. За сутки „северяне“ отразили две контратаки численностью до 25 человек. Потери противника составили до 15 нацистов. Также враг предпринял 6 попыток перебросить резервы в количестве 27 боевиков, 15 из которых были уничтожены при форсировании реки Волчьей. На Липцевском направлении активных действий не отмечено. Противник выводит из зоны боевых действий 33-й штурмовой батальон, понесший значительные потери в ходе неудачных атак на н. п. Глубокое. За прошедшие сутки потери противника составили до 200 человек. Также вскрыты и уничтожены: гаубица М198; две гаубицы Д-30; гаубица Д-20 в районе н. п. Земляной Яр; БТР-4Е; БТР „Страйкер“; четыре 82-мм миномета в районе н. п. Липцы, Нескучное и Зеленое; пять единиц автомобильной техники», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала также отметили, что новости об отсутствии планов приглашать Украину в НАТО существенно снижают мотивацию ВСУ идти в наступление.

«Количество случаев самовольного оставления части бьет все рекорды, так же как и количество уничтоженных украинских подразделений. Командованию ВСУ остается рассчитывать на террористические атаки приграничных районов Белгородской области, за которые они все неизбежно понесут наказание», — добавил «Северный ветер».

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«НгП раZVедка» передает, что ВКС России нанесли бомбовый удар по командному пункту с высшим офицерским составом в Харькове.

«На момент удара в КП присутствовало до 30 офицеров ВСУ, а также военные советники из стран НАТО. Противник немедленно поспешил заявить, что удар пришелся по мирным беременным пони, небинарным единорогам и прочим объектам, однако подчеркнул, что, несмотря на „прилет бомбы по мирным объектам“, ни один гражданский не пострадал — что уже намекает. Полагаем, что в ближайшее время где-то снова всплывет некролог какому-нибудь американцу, безвременно преставившемуся от повышенного уровня холестерина», — добавили авторы канала.

Readovka пишет, что ВС РФ готовят наступление на базу ГУР, с которой украинские диверсанты совершали рейды на Белгородскую область.

«Русская армия в районе села Сотницкий Казачок силами малых штурмовых групп атаковала позиции противника. По словам генерала ВСУ Мельника, ВС РФ ударили в момент ротации бойцов Незалежной „не линейными подразделениями“. Иными словами, наши бойцы совершили рейд силами ДРГ. Вероятно, это разведка боем перед началом масштабного наступления на расположенный дальше от границы Золочев. Идея создания в окрестностях города санитарной зоны понятна. Из района Золочева террористы ГУР совершали свои рейды на Белгородскую область в мае 2023 года. До этого русские войска избрали целью наступления другую базу ГУР — Волчанск, в котором также концентрировались силы наемников перед атакой на Белгородчину», — отметили авторы канала.

Канал lpr 1 пишет, что на Харьковском направлении наблюдается обстановка без изменений в худшую сторону.

«Информация об оставлении нами каких-то позиций в Харьковской области не нашла своего подтверждения. Уточняли у руководителей направлений», — рассказали авторы канала.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Член экипажа танка Т-72 группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении специальной военной операции

Украинский экс-политик Олег Царев передает, что на Харьковском фронте кипят бои в Волчанске.

«ВСУ наращивают силы за рекой. ВС РФ контролируют переправы, не дают ВСУ попасть в северную часть города. Ожесточенные бои идут в районе многоэтажек, где засели группы ВСУ. У Липцев наша авиация поразила крупный пункт дислокации противника, фронт не изменился. Не очень ясна ситуация вокруг села Сотницкий Казачок, что ближе к Сумской области. Украинские ресурсы сообщают, что малые группы ВС РФ прощупывают оборону ВСУ. Ситуация напоминает недавнюю историю, когда наши зашли в украинскую часть приграничного села», — написал он.

Командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта, об этом «Украине.ру» рассказал военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Это происходит в районе таких населенных пунктов, как Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое. Военный эксперт отмечает, что ВСУ лишь создают видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы.

«Увеличение количества „бумажных“ наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов», — объяснил Марочко.

Минобороны РФ данные военкоров никак не комментировало.

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