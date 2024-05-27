Бои в Харьковской области 27 мая: Киев пошел ва-банк и бросил все резервы

Фото: МО Украины

Бойцы ВС РФ освободили село Ивановка, российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 у Волчанска, а Киев пошел ва-банк и бросил на Харьковское направление все резервы. Что известно о боях под Харьковом 27 мая?

Что известно о боях в Харьковской области 27 мая

По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск под Харьковом. Суточные потери украинской армии составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, передает Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО „Град“», — говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Также МО РФ сообщило об освобождении села Ивановка в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — докладывает Минобороны РФ.

Ивановка — село в Ягодненском сельсовете Купянского района Харьковской области площадью 650 квадратных метров и с довоенным населением около 130 человек.

«Стратегического значения [Ивановка] не имеет, однако ее освобождение позволяет нам прикрыть с севера населенный пункт Кисловка и одноименную важную железнодорожную станцию. В целом контроль над Ивановкой улучшает тактическое положение войск, наступающих на Купянск», — пишет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно о сбивании МиГ-29 ВСУ у Волчанска

По данным Telegram-канала SHOT, российская система ПВО из Белгородской области сбила украинский самолет в районе Волчанска днем 27 мая.

«Отработал комплекс C-300. Южнее Волчанска наблюдается дым», — сообщал источник.

Позднее данную информацию подтвердил Telegram-канал Mash. Как уточнял ресурс, речь идет об истребителе МиГ-29 ВСУ, а уничтожил его ЗРК С-400.

«Вээсушный МиГ-29 уничтожила наша система ПВО южнее Волчанска. Отработали три ракеты С-400, запущенные из Белгородской области. Накануне в этом районе заметили бывший словацкий МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB», — пишет Mash.

Согласно предварительным данным, пилоты сбитого МиГ-29 погибли. Самолет направлялся в сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) из Полтавской области.

«Пилоты сбитого украинского МиГ-29 в районе Волчанска, предварительно, погибли. В сторону ДНР летели два военных самолета из Полтавской области — первый сбила наша ПВО ракетами С-400, второй сумел улететь», — передает Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Киев пошел ва-банк под Харьковом?

Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы, сообщил в Telegram-канале Александр Коц. Военкор предположил, что украинское руководство решило пойти ва-банк и в ближайшее время стоит ожидать на этом направлении контрудара противника.

«Киев, похоже, решил реально пойти ва-банк в нашем приграничье. На Слобожанщину перекинуты все оперативные и стратегические резервы Киева, в тылу их больше не осталось. Сюда прибыли самые боеспособные и мотивированные части. <...> Мы продолжаем теснить противника к речке в Волчанске, но уже нужно закрепляться на достигнутых рубежах и готовиться к контрудару», — написал военкор.

По его данным, командование ВСУ перебросило на это направление 36-ю бригаду морской пехоты, 82-ю десантно-штурмовую бригаду, 71-ю егерскую бригаду, а также «президентскую» бригаду и бригаду охраны Генштаба. При этом он не сомневается, что бои в приграничье могут повлиять на весь ход СВО.

«Санитарная зона никуда не денется, она обязательно будет. Но, помимо этой функции, бои в приграничье имеют и стратегическое значение, которое может повлиять на весь ход войны», — констатировал Коц.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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