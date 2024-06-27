Бои в Харьковской области 27 июня: отступают ли ВС РФ, успехи и проблемы

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости из Харьковской области, где идут активные бои. Какую интересную информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 27 июня 2024 года?

Обстановка и ситуация в Харьковской области в четверг

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н. п. Волчанск. Штурмовые группы группировки „Север“ выбивают противника из района многоэтажек. Противник атакующих действий не предпринимал и продолжает наращивать силы на правом берегу реки Волчьей. При попытках форсировать реку Волчью артиллерией и FPV-дронами „северян“ уничтожено до 50 нацистов. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 150 метров. На Липцевском направлении активных действий не отмечено. Авиацией ВКС РФ уничтожен крупный пункт временной дислокации 13-й бригады НГУ в Липцах. За прошедшие сутки потери противника составили более 200 человек. Также вскрыты и уничтожены: гаубица FH70 в районе н. п. Украинское; БТР-4Е в районе н. п. Липцы; БТР М113 в районе н. п. Липцы; БМП-3; ББМ; РЛС контрбатарейной борьбы; три 120-мм миномета в районе н. п. Липцы, Малые Проходы и Вильча; склад боеприпасов; восемь единиц автомобильной техники», — пишет «Северный ветер».

Фото: МО Украины

По информации авторов канала, прошедшие сутки стали очень результативными для российских ракетчиков.

«Двумя точными ударами уничтожено два склада БПЛА вместе с расчетами и транспортом. Плотность обороны „северян“ и низкая укомплектованность штурмовых подразделений по-прежнему мешают командованию ВСУ начать наступательную операцию. Противник продолжает восполнять нехватку личного состава стрелковыми батальонами 23-й и 43-й бригад, единственная цель которых — быть в авангарде „мясных штурмов“ до ввода в бой так называемой элиты», — добавил «Северный ветер».

Военкор Геннадий Алехин сообщил, что вчера ВКС России успешно применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в районе города Волчанска.

«ВСУ подтягивают дополнительные резервы в сторону Липцев и Волчанска. В Харькове утро вчера началось с очередной облавы на потенциальных солдат ВСУ. С шести утра военные дежурят на харьковских рынках „Сумской“, „Благовещенский“, „Салтовский“, где работают так называемые наливайки и народ поправляет здоровье — как говорят в Харькове, чтоб „толкнуть сердечко“. И вот они заходят в эти „наливайки“, хватают без разбора мужчин, а это возраст в основном от 45 до 70 лет, заталкивают в „бусики“ и отправляют в военкомат. Кстати, наша авиация в течение суток наносила мощные огневые удары по промышленным предприятиям Харькова. В первую очередь — авиационный завод. Там еще находится взлетно-посадочная полоса, авиацию противник не использует. Били мы и по Харьков-Сортировочной, и по бронетанковому заводу им. Малышева, по предприятиям Индустриального района города», — написал он.

Фото: МО РФ

По словам Алехина, российская разведка отмечает усиление противоречий в командной среде ВСУ.

«Со сменой командующих ругань переходит в публичную плоскость. Кстати, в ходе второй чеченской кампании были противоречия и у нас, между командующими Казанцевым, Трошевым и Шамановым. Мы их потушили. Состоялся обмен пленными „90 на 90“. Мы передаем Украине пленных (50) „из старых фондов“, сидевших у нас еще со времен освобождения Мариуполя», — добавил Алехин.

Украинский экс-политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском направлении ФАБ-3000 поражен ПВД ВСУ в южной части Волчанска.

«В районе Липцы — Глубокое обстановка напряженная, наши позиции держат. Есть сообщения, что на этом направлении разворачиваются новые части наших войск. ВС РФ ударили по месту размещения ВСУ и технике в Днепровском и Краматорском районах. Звучали взрывы в Харькове, Никополе. Был удар в Николаевской области, где стоял батальон ВСУ. Хорошая новость приходит с Купянского направления: ВС РФ взяли под контроль мощный опорный пункт ВСУ Крюк и продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Синьковки к Петропавловке. Кроме того, сообщают о штурме Стельмаховки. Ждем подтверждения», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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