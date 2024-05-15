Бои в Харьковской области 15 мая: взятие Волчанска, наступление ВС РФ

Фото: МО РФ

Telegram-каналы сообщают, что российские военные взяли Волчанск, теперь Харьков находится практически без путей снабжения на востоке и вскоре может оказаться оказывается под контролем ствольной и реактивной артиллерии. Что известно о боях в Харьковской области, какая ситуация 15 мая в Волчанске?

Что происходит в Волчанске 15 мая

Telegram-канал Win/Win сообщает, что Волчанск на 100% под контролем ВС РФ.

«В городе более 3000 трупов ВСУ. Сам город разрушен. Отныне Харьков под прицелом ствольной артиллерии. В ближайшее время будет полностью зачищен хутор Липцы, оттуда будет вестись полный огневой контроль за дорогами снабжения Харькова. РСЗО и ствольная артиллерия возьмут город на карандаш и плавно превратят его в Бахмут. Блинкен может заказывать рок-н-ролл о стойкости Харькова, а офис Зеленского, чтобы времени не терять, — сразу и про Сумы. Тактические успехи ВС РФ на севере открывают ключи к Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в публикации.

Канал отмечает, что в российском плену оказалось большое число украинских военных по линии военной разведки.

«Что касается судьбы попавших в плен доблестных защитников харьковского кольца. Ребята из украинской военной разведки, организаторы опасных диверсий в России, в количестве 38 штук взяты в плен (большинство добровольно). И начали очень активно и информативно сотрудничать с ДВКР», — отмечается в сообщении.

Ранее в ночь на 15 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Волчанска и Лукьянцев украинские войска отступили на более выгодные позиции.

По информации эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, ВС РФ вошли в северную часть Волчанска, бои там идут в районе мясокомбината. Сопротивление им оказывают в том числе Легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Фото: МО Украины

«Наступающие российские войска пытаются обойти город в 4 км к востоку. Там им удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. В окрестностях Волчанска ВС РФ заняли села Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. Темп продвижения ВС РФ снизился по сравнению с первыми днями наступления. ВСУ ввели в бой РСЗО „Град“, БТР-82А и шведские БМП CV-90. Одновременно ВС РФ наступают западнее на село Липцы. Там им удалось взять села Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое», — передает канал «Милитарист».

Канал «Архангел спецназа Z» сообщает, что ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо.

«В Волчанске центр взяли в полукольцо, ближе подойти тяжеловато из-за активной работы снайперов. На Липчанском без существенных изменений, идут штурмовые действия. В Веселом поразили танк и пехоту, а по Глубокому с утра работает артиллерия и авиация», — говорится в публикации.

В свою очередь «Mash на Донбассе» со ссылкой на подразделения БАРС сообщает, что Волчанск взят. Из города бежали украинские «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и РДК.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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