Бои в Харьковской области 14 мая: Волчанск, бегство ВСУ, наступление ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Руководство ВСУ покинуло Купянск Харьковской области, ВС РФ продолжают охватывать Волчанск, Вашингтон и Киев все еще рассчитывают остановить обрушение фронта. Как проходят бои под Харьковом 14 мая?

Как проходят бои в Харьковской области 14 мая

Telegram-канал Alex Parker Returns сообщил, что российские военные взяли село Лукьянцы.

«Значительная часть Волчанска по мнению [противника] уже в „серой“ зоне. Продвижение продолжается. Быть добру!» — отмечается в публикации.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутата Госдумы Виктора Водолацкого сообщил, что командование ВСУ покинуло Купянск.

«В населенном пункте остались только подразделения прикрытия», — говорится в сообщении.

Канал «Шептун. Украина» со ссылкой на мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что Россия взяла не только село Лукьяновка на севере Харьковской области, но и продолжает активно продвигаться вглубь направления.

«По данным DeepState, российские войска продвинулись возле Волчанска, в Глубоком и вблизи Ягодного. Кроме того, армия РФ продвигается южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового», — говорится в сообщении.

В свою очередь Readovka сообщила, что украинские власти эвакуировали более 7 тыс. человек из приграничных районов Харьковской области.

Фото: МО Украины

«Глава местной ОВА, назначенной Киевом, Олег Синегубов рассказал, что власти Незалежной эвакуируют людей из граничащих с Россией районов в Харьковской области. По его заявлению, из населенных пунктов уехали уже более 7 тыс. человек. Ранее ГУР не давало местным покинуть свои дома, и ими попросту прикрывались украинские военные. Русская армия день за днем продолжает наносить удары по расположениям ВСУ в Харьковской области и движется к Волчанску. Накануне под контроль ВС РФ перешло село Глубокое, в котором теперь установлен российский флаг, и уже скоро наши бойцы начнут штурм Липцов — населенный пункт является стратегически и символически важной высотой», — пишут авторы канала.

В свою очередь украинский канал «Легитимный» отмечает, что руководство в Киеве пытается списать неудачи своих военных на «хитрый план» ВС РФ.

«Наш источник сообщает, что тезис про то, что россияне своим наступлением в Харьковской области растягивают силы ВСУ, — это отмазка офиса президента, который забрасывает её в массы специально, чтобы иметь оправдание своих провалов», — говорится в публикации.

Фото: МО Украины

Отмечается, что «в реальности у наступления ВС РФ несколько целей, которые связаны оттого, насколько ВСУ будет противостоять им.

Задача минимум. Создание санитарной зоны. Окружение Купянской группировки и создание котла. Постепенное окружение Харькова. Взятия такого города в 2024 году — это символ победы для Кремля».

Авторы канала считают, что если офис президента Украины не будет реагировать на новые вызовы и откажется перебрасывать резервы на Харьковское направление, ВС РФ могут прийти к серьезным успехам.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне обвала фронта в Харьковской области заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что новый пакет помощи уже прибывает и ожидается еще больше вооружений, что, по его словам, «изменит ситуацию».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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