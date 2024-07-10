Бои в Харьковской области 10 июля: успехи и проблемы ВСУ, «рой дронов» ВСУ

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области сегодня, 10 июля 2024 года. Что происходит на этом участке фронта СВО, какая ситуация в Волчанске и Липцах? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Текущая обстановка в Харьковской области в среду, 10 июля

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н. п. Волчанск. Артиллерией группировки „Север“ сорвано девять попыток ВСУ переброски подкреплений, уничтожено до 50 боевиков. В районе Старицы и Бугроватки отражено две контратаки противника. Уничтожено пять боевиков 42-й омбр ВСУ и четыре взято в плен. В районе многоэтажек есть небольшие продвижения, ведутся тяжелые бои. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров. На Липцевском направлении „северяне“ продолжают отражать атаки ВСУ в районе н. п. Глубокое. За сутки противник предпринял три попытки контратаковать наши позиции, успеха не имел, потерял до 15 человек убитыми», — пишет «Северный ветер».

Фото: МО Украины

Авторы канала подчеркнули, что на Харьковском направлении интенсивность проведения ВСУ контратак снижается, но все еще остается высокой, украинцы готовятся к вводу в бой подразделения второго эшелона.

«За прошедшие сутки потери противника составили до 280 человек. Также вскрыто и уничтожено: гаубица M777; станция РЭБ „Анклав“; ББМ „Козак“; ПУ БпЛА в районе н. п. Волчанск; пункт боепитания в районе н. п. Волчанск; 120-мм миномет в районе н. п. Нескучное; 82-мм миномет в районе н. п. Зеленое; две единицы автомобильной техники. На Липцевском направлении ВСУ начали использовать тактику „рой дронов“. За прошедшие сутки противник применил наибольшее количество FPV-дронов за время начала наступления. Таким образом он пытается держать в постоянном напряжении наши войска, пока сам проводит перегруппировку и перебрасывает резервы. На Волчанском направлении активность противника снизилась ввиду огромных потерь 36-й обрмп. Пока командование ВСУ определяется с составом наступающей группировки, бесстрашные шаг за шагом овладевают городом. Победа будет за нами!» — добавил «Северный ветер».

Украинский экс-политик Олег Царев сообщил, что на Харьковском направлении, несмотря на то что бои в Волчанске и Глубоком идут уже несколько недель, их интенсивность остается высокой, линия фронта при этом практически не сдвигается, ВС РФ бьют по тылам и маршрутам ВСУ.

Фото: МО РФ

«На Купянском участке армия России закрепляется у Берестового и Песчаного. Украинские паблики призывают отправить в отставку генералов, которые „проспали“ бросок российских войск в 4 км в Песчаном с выходом на оперативный простор вплоть до населенных пунктов на берегу реки Оскол. По сути, с этой точки открывается пустое поле до 9 км в глубину. Наша авиация постоянно бьет по переправам и мостам через Оскол, отрезая для ВСУ пути и отступления, и снабжения», — добавил он.

Старший офицер пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что бойцы подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцев. Отражены девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады „Лють“ МВД Украины. Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777 и гаубица Д-30», — заявил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, какие цели сейчас ставят перед собой ВС РФ в Харьковской области.

«Предположу, что одна из целей действий ВС РФ в Харьковской области — отвлечь как можно больше подразделений ВСУ от ДНР, вплоть до охраны генштаба ВСУ. Под Харьков Киев бросает очень много. В обороне, на самом деле, уничтожать противника намного проще, Украина наступает, оттягивает войска с других направлений — с Донецкого, с Запорожского, благодаря чему, судя по всему, мы продвигаемся в ДНР, судя по сообщениям Минобороны РФ. Объективно, сейчас перемалываются те части ВСУ, что могут сопротивляться», — добавил он в беседе с NEWS.ru.

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