Бои у Работино, Бахмута, Херсона 6 ноября: остановлено ли наступление ВСУ Сладков: ВСУ пытаются пробиться в сторону населенного пункта Новая Каховка

Фото: МО РФ

Российская армия активизировалась на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие новости с других участков фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Пятихаток, Копаней 6 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ активизировались. Атака у Пятихаток и со стороны Копаней. При поддержке артиллерии — наступление на Работино. От Вербового также попытка продвинуться. Под ударами ВСУ в Каменском, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Красном и Полтавке», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ контратаковали у Вербового в направлении Работино.

«Тем временем ВСУ безуспешно атаковали в районе Новопрокоповки. На Времевском выступе русская армия продвинулась у Приютного», — отметили авторы канала.

«Архангел спецназа Z» пишет, что у Работино ВС РФ уверенно сдерживают попытки ВСУ атаковать.

«А на одном из участков отлично подловили и смогли сами контратаковать. Тем самым забрали два опорных пункта противника. Технику враг использует гораздо реже. Появилось много бесшумных польских минометов по всей линии соприкосновения. Часто работают кассетными боеприпасами», — добавил источник.

Контрнаступление ВСУ полностью остановлено в Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Бои, которые сегодня идут под селом Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», — добавил он.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте — бои у Вербового.

«Враг огнем артиллерии пытается нарушить нашу систему обороны, в воздухе постоянно присутствуют ударные дроны. В районе Орехова ВСУ сосредотачивают ударные силы, ожидается новая волна атак противника», — рассказал источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Клещеевки, Андреевки 6 ноября 2023 года

«К югу от города ВСУ периодически перебегали железнодорожную ветку в районе Андреевки и Клещеевки. Но ВС РФ указывали им путь обратно. Севернее Бахмута российские войска подвинули ВСУ в районе Берховского водохранилища», — пишет WarGonzo.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута, но не добились успехов.

«Армия России продолжила наступательные операции в районе Бахмута и добилась подтвержденных успехов к юго-западу от Бахмута, продвинувшись к западу от участка железнодорожной линии возле Клещеевки», — отметили эксперты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, Крыма, берегов Днепра 6 ноября 2023 года

«В Херсонской области ВС России уничтожают противника огнем артиллерии и авиационными ударами в районах н. п. Львово, Тягинка, Херсон, где противник концентрирует силы перед пересечением Днепра. Враг удерживает те же малые участки местности на нашем берегу, что и ранее, идут бои. Снабжение пехоты ВСУ идет в том числе за счет дронов „Баба-яга“, в FPV-дронах враг дефицита не испытывает, охотится за нашей техникой. Новым элементом становится концентрация противника северо-восточнее известной зоны боевых действий в районе н. п. Республиканец (вражеский берег Днепра). По данным позициям врага последние дни также работает артиллерия ВС России», — пишут «Два майора».

WarGonzo передает, что на Херсонско-Крымском направлении ВСУ отбились в Крынках.

«ВС РФ обстреливали украинские позиции в Белозерке, самом городе, Садовом, Токаревке, Львовом, Казацком, Красном Маяке, Республиканце, Качкаровке», — сообщил источник.

Военкор Александр Сладков рассказал о текущей обстановке на Херсонском направлении.

«Диверсионно-разведывательные группы противника высаживаются, мы их обстреливаем, мы стараемся на дальних подступах обезопасить линию фронта, идущую вдоль Днепра. Тем не менее противник не оставляет своих желаний пробиться в сторону населенного пункта Новая Каховка, дальше в сторону Энергодара, дальше в сторону Крыма. Его цели были оглашены Киевом заранее. Тем не менее я лично не понимаю, как можно рассчитывать на успех в этих полях, которые идут от Днепра на левом берегу. Мы воюем, мы ведем обстрел тех мест, где высаживаются ДРГ, мы уничтожаем технику. Тем не менее переправляют даже автомобильные средства. Мы бьем по автомобилям. Пока успехом это обозначить нельзя. Противник продолжает удерживать свой плацдарм в районе населенного пункта Крынка, успех ВСУ на этом направлении не развит. Линия фронта стабильна. То, чем занимается, планируя дальнейшие действия, Генштаб, естественно, мы не знаем, но цели президентом поставлены, и они будут выполнены», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Бои у Авдеевки 6 ноября: есть ли успехи у ВС РФ, последние новости

«Надо каждый день молиться»: военкор рассказал о ситуации в Авдеевке

Российские войска пошли в атаку у Работино, воспользовавшись ошибкой ВСУ