Бои у Работино, Бахмута, Херсона 31 октября: какие последние новости Российские военкоры рассказали о боях у Бахмута, Херсона и Работино 31 октября

Фото: МО Украины

Украинская армия на Запорожском направлении продолжает вести наступательные действия. Что там сейчас происходит и какие последние новости сегодня с других участков фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки, Копаней 31 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ пытались продвинуться у Нестерянки, Копаней, Новопрокоповки и Вербового. Без успеха», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что артиллерия ВС РФ на Запорожском фронте у населенного пункта Вербовое накрыла скопление сил ВСУ.

«Враг по-прежнему применяет дроны-камикадзе и сельскохозяйственные дроны-бомбардировщики. Отбиты атаки врага у Работино», — сообщил источник.

Readovka пишет, что на Ореховском участке ВСУ атаковали в районе Копаней и Новопрокоповки.

«Тем временем русская армия продвинулась у Вербового в направлении Работино. На Времевском выступе идут бои у Приютного и Новодонецкого», — отметили авторы канала.

Украинские силы безуспешно атаковали северо-западнее Вербового и вблизи Копаней, Работино и Новопрокоповки, рассказали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Андреевки, Клещеевки 31 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Курдюмовки. Также они пытались продвинуться за железнодорожной веткой у Андреевки и Клещеевки. ВС РФ контратаковали со стороны Берховки. Ни одна из сторон успеха не имела», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что севернее Артемовска (Бахмута) — бои у Берховки. На Южном фланге — отражены атаки ВСУ у железной дороги возле Клещеевки.

«К северу от Бахмута (Артемовска) идут встречные бои в районе Берховки. К югу, у Клещеевки и Андреевки наши продолжают держать оборону у железной дороги и даже оттеснять часть сил ВСУ», — сообщила Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, Крыма, берегов Днепра 31 октября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытаются прорвать российскую линию обороны на левобережье у Поймы и Песчановки. Зеркальные действия в Крынках. Там ВС РФ с помощью средств дальнего поражения пытаются выбить украинские подразделения из этого села, где им удалось создать плацдарм. Под обстрелами ВСУ в Херсоне, Антоновке, Приднепровском и Тягинке. Украинские войска нанесли ракетные удары по ВС РФ на территории Крыма в Еленовке, Новофедоровке и Севастополе», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении ВСУ удерживают часть Крынок, по селу ночью работала тяжелая огнеметная система.

«Присутствие ВСУ сохраняется у Антоновского и ж/д мостов, враг подтягивает пополнения живой силы взамен уничтоженной», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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