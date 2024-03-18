Бои у Козинки, победа Путина, пропавшая Самойлова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Владимир Путин, Оксана Самойлова

ВС России отразили атаки диверсионно-разведывательных групп Украины в районе поселка Козинка на Белгородском направлении, действующий президент России Владимир Путин победил на голосовании на выборах главы государства, пропавшая из соцсетей блогер Оксана Самойлова отдала голос на выборах президента РФ на избирательном участке в Дубае — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как российская армия отразила атаки ДРГ Украины в районе Козинки

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России отразили атаки диверсионно-разведывательных групп Украины в районе поселка Козинка на Белгородском направлении. По данным российского ведомства, были пресечены все попытки ВСУ проникнуть на приграничную территорию.

«На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были уничтожены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

«В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20», — подчеркнули в ведомстве.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отметили, что ВСУ продолжают активные действия в приграничье Белгородской области, бои шли в районе населенного пункта Козинка.

Фото: МО РФ

«Поддержку ВСУ оказывает армейская авиация, пускающая неуправляемые ракеты с кабрирования в сторону позиций ВС РФ. Один из таких вылетов закончился тем, что бойцы 138-й мотострелковой бригады подловили и сбили из ПЗРК „Верба“ украинский Ми-24, который рухнул у села Лукашовка», — говорится в публикации канала.

Также «Рыбарь» рассказал, что украинские ДРГ опубликовали архивные кадры вылазки из поселка Горьковский Грайворонского района, но населенный пункт не находится под их контролем.

«Маршрут ДРГ пролегал по идущей от самой границы сплошной лесополосе, что и позволило тогда незаметно дойти до приграничного поселка. При этом, судя по выложенным кадрам, дальше южной окраины поселка украинские формирования не двигались и ограничились фото у школы, после чего по тому же маршруту отступили на территорию т. н. Украины. Сам Горьковский пустует — население и администрацию оттуда эвакуировали уже давно», — сообщает «Рыбарь».

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», в населенных пунктах Сподарюшино и Поповка ДРГ предпринимали попытки прорыва, но, понеся потери, отступили.

«На линиях соприкосновения сохраняется напряженная, но контролируемая обстановка. На участке н. п. Сподарюшино — н. п. Поповка противник предпринял очередную попытку прорыва. Пехота под прикрытием бронетанковой группы из двух БМП пыталась занять рубежи около наших позиций. Несмотря на работу вражеских минометов и технику, боевикам не удается подойти. Понеся потери, они были вынуждены отступить», — сообщает канал.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы

Рекордная поддержка Путина: как прошли выборы президента в России

Трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось. Оно отметилось рекордной явкой россиян и значительной долей проголосовавших через систему ДЭГ. 17 марта 2024 года в 21 час мск закрылись избирательные участки в Калининградской области. Согласно данным ЦИК РФ, с гигантским отрывом от ближайшего соперника в избирательной гонке побеждает действующий президент России Владимир Путин.

Он набрал 87,38% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, на втором месте Николай Харитонов с 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков с 3,85% голосов избирателей. Леонид Слуцкий набрал 3,20%.

Даже на фоне рекордных показателей Путина в целом по стране в новых регионах результаты действующего главы государства оказались ожидаемо выше.

После обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. В Херсонской и Запорожской областях глава государства получил 88,12% и 92,95%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не отставали от соотечественников и граждане России за рубежом. СМИ и соцсети пестрели кадрами километровых очередей перед российскими дипмиссиями в разных странах из желающих проголосовать. Россияне в массовом порядке приходили для волеизъявления в посольства в странах СНГ, на Кипре, в Приднестровье, Латвии, Таиланде.

По мнению экспертов, желание людей реализовать свое конституционное право было не единственной причиной такого ажиотажа.

«Скопление желающих проголосовать на выборах президента России обусловлено тем, что в большинстве западных стран не разрешили открывать дополнительные участки. Если, например, в Германии раньше было по 15 участков, то сейчас всего два», — рассказал NEWS.ru директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что провокации на выборах президента вызвали «бурю гражданского самосознания». По ее словам, электорат, который не планировал идти на выборы, от возмущения решил отправиться на участок для голосования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих „зеленчиков Зеленского“, жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками и ко мне пишут: „Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать“», — сказала Памфилова.

Отмечается, что западные СМИ незамедлительно отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента РФ. «Будучи главой государства дольше всех со времен Иосифа Сталина, Путин укрепил свою власть, несмотря на попытки Запада ввести жесткие экономические санкции», — признали авторы Financial Times. Издание Mundo отметило: «Путин, пришедший к власти в 1999 году, выиграл новый шестилетний срок. Если он его завершит, то станет лидером России, находящимся на посту дольше всех за более чем 200 лет».

New York Times сделала акцент на полном поражении оппозиции: «Не было никаких признаков того, что тихая демонстрация оппозиции сможет что-то сделать, чтобы сдержать Путина, который правит Россией с 1999 года».

Сам Путин выступил с речью в своем предвыборном штабе после победы на выборах главы государства.

«Еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — сказал Путин.

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press Выступление Владимира Путина

Москва готова рассмотреть предложение французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр, заявил Путин. По его словам, любое решение будет приниматься с учетом интересов страны.

«Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России», — подчеркнул Путин.

Также глава государства сообщил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал.

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — подчеркнул он.

Также Россия уничтожает почти 100% сил тех, кто пытается забраться на ее территорию, отметил Путин.

«Сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожаем. Почти стопроцентное уничтожение было тех, кто пытается на какие-то 100 метров на нашу территорию [пройти]. 25 танков за это время уничтожено», — сказал он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) напоминает власовцев, заявил Путин. Политик отметил, что всем хорошо известно, чем они закончили.

«Еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно», — сказал он.

Также Путин поблагодарил всех граждан страны за участие в голосовании на выборах президента страны. Впереди еще очень много конкретных и важных задач, отметил он.

«Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все — одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали», — сказал президент.

Как Самойлова и Джиган голосовали в Дубае

Пропавшая из соцсетей блогер Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган поучаствовали в президентских выборах, посетив избирательный участок в Дубае, о чем она сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, отдать свой голос в генконсульство РФ пришло много людей.

«А сегодня нас отпустили проголосовать. Посмотрите, какая очередь. Как много людей, находясь даже в других странах, хотят проголосовать на выборах», — написала Самойлова.

Кроме этого, блогер заинтриговала подписчиков участием в каком-то шоу, которое будет как очень смешное, так и грустное. В нем ожидается не только любовь и дружба, но и соперничество, отметила она.

Фото: Социальные сети Оксана Самойлова посетила избирательный участок в Дубае

«Человечность, лицемерие, победы и поражения. Это будет невероятно интересно и захватывающе», — подчеркнула супруга Джигана.

Ранее Самойлова на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» предложила своей коллеге Лерчек заняться собственной жизнью вместо обвинений других в плагиате. Она напомнила, что Валерия Чекалина имеет два уголовных дела, однако по-прежнему считает себя лучше других и принижает своих друзей.

«Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги? Мне кажется, ей стоит заняться своей жизнью. Пускай пользуется моим именем — у нее, видимо, все очень плохо, поэтому пускай хайпит на мне. Мне все равно», — заявила знаменитость.

В одном из недавних интервью Лерчек обвинила Самойлову в плагиате. Блогер отметила, что жена Джигана заимствует ее идеи, например маркетинговые. По словам Лерчек, Самойловой нужно «включать мозги». При этом она добавила, что не осуждает, если ее идеями кто-то вдохновляется.

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