Бои у Авдеевки 7 ноября: где продвинулись ВС РФ, какие последние новости WarGonzo: ВС РФ расширили зону контроля у ж/д ветки в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Российская армия провела наступательные действия на южном фланге Авдеевского направления, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 7 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Марьинке, у Первомайского, в направлении Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных и восточных подступах к Авдеевке и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На последнем из перечисленных участков есть небольшое расширение зоны контроля вдоль железнодорожной ветки», — передает WarGonzo.

Readovka сообщила, что российская армия наступает у Степного, а также к югу от Авдеевки.

«К тому же наши атакуют позиции ВСУ в Первомайском. На западных окраинах Марьинки и у Новомихайловки идут бои», — отметил источник.

«Два майора» рассказали, что на Авдеевском направлении ВС РФ нанесли удары из РСЗО по позициям ВСУ в районе Степового и Бердычей на северном выступе фронта.

«Есть локальные успехи по продвижению нашей пехоты. Враг дистанционно минирует местность. После плотного натиска в первые дни наших атак ВС России фактически перешли к „ползучему наступлению“», — подчеркнули авторы канала.

«НгП раZVедка» пишет, что российская армия смогла продвинуться у Степового.

«С ночи на северном фланге продолжались мероприятия по уплотнению живой силы ВСУ и матчасти. По району Степового и Бердычей очень активно работала реактивная артиллерия, суммарно враг получил несколько сотен репараций калибра 122 миллиметра, армейская авиация работала управляемыми ракетами по опорным пунктам ВСУ. Объекты противника в Нью-Йорке тоже подверглись огневому поражению из реактивной артиллерии, летело хорошо, много и кучно, к утру начался сильный ливень, и установилось относительное затишье. В районе железной дороги, к северо-востоку от Степового, наши силы продвинулись в районе так называемых садов, продолжается зачистка.Также за последние сутки противник нарастил свои усилия по дистанционному минированию, мины устанавливаются на неизвлечение, уничтожение с безопасного расстояния — самый благоразумный способ разминирования. Связь на направлении оставляет желать лучшего, сводки могут выходить с временным лагом, надеемся на понимание», — сообщил источник.

Американский Институт изучения войны (ISW) передает, что ВС РФ вели наступательные действия в районе Авдеевки и продвинулись на некоторых направлениях.

«Армия России продолжила наступательные операции возле Авдеевки и, как сообщается, продвинулась вперед. Российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и добились подтвержденных успехов, продвинувшись к югу от Новомихайловки», — добавили эксперты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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