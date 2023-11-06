Бои у Авдеевки 6 ноября: есть ли успехи у ВС РФ, последние новости Сладков: у Авдеевки есть успехи, но пехота ВС РФ совершает неимоверный подвиг

Фото: МО РФ

Российская армия ведет наступательные операции к югу от Авдеевки на Донецком направлении, пишет WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли другие новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 6 ноября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, на южных подступах к Авдеевке, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Попытка продвинуться у Южного. Для ВСУ неожиданно. ВС РФ наносили удары по украинским войскам в Парасковьевке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Соледара), Победе, Георгиевке, городе Красногоровке, Нетайлове, Тоненьком, Бердычах, Керамике, Александрополе (населенный пункт к северу от Донецка), Сухой Балке и Нью-Йорке», — передает WarGonzo.

Readovka сообщила, что ВС РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ в Авдеевке с нескольких сторон.

«Наши постепенно закрепляются в районе железной дороги у Степного. В Марьинке идут бои на западных окраинах», — отметил источник.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении идут бои местного значения.

«Позиции противника в селах Новокалиново и Керамик на северном фланге под массированным огнем наших РСЗО. Сообщают о прибытии на южный участок Авдеевского направления подразделений националистических формирований и ССО противника», — рассказали авторы канала.

«НгП раZVедка» передает, что на северном фланге Авдеевки вчера с середины ночи и до полудня ствольная и реактивная артиллерия атаковала объекты ВСУ в районе Новокалиново.

«Сегодня с наступлением темноты в тот же район положили четыре полных пакета „Града“, 160 единиц репараций прямо в чубы. Также уплотнили ВСУ на опорниках по левую сторону железной дороги к северу от Красногоровки, продолжается зачистка позиций. ВКС не остались в стороне от дискотеки и нанесли бомбовый удар по АКХЗ, враг на территории завода малообучаем, занимает те же позиции, по которым еще вчера наносились удары, и закономерно получает новые. Продолжались артиллерийские дуэли, украинец привычно отстреливался кассетными боеприпасами. На южном фланге позиции без изменений, на вторую линию противника прибыли отряды ССО Украины, в целях выполнения уже привычной функции заградотрядов. Так что ждем новых чудес слабоумия и отваги от дешевой украинской пехоты», — добавил источник.

Военкор Александр Сладков рассказал, что сейчас происходит у Авдеевки.

«Тяжело. Идем вперед. Есть успехи, но наша пехота совершает неимоверный подвиг. Не просто так по Донецку стали меньше стрелять — это и есть результат действий наших войск. Да, окраина Донецка обстреливается, но центр пока в безопасности. Понятное дело, что чем дальше от линии фронта, тем крупнее калибр. Возможно, противник, реализуя свою ненависть к Донбассу, продолжит обстреливать ракетами. Там есть у нас ПВО, работают пэвэошники великолепно, многое отражают. Тем не менее Авдеевка дается нам тяжело. Нам надо каждый день молиться за солдат штурмовых групп, которые идут вперед, замыкая кольцо. Военные делают большое дело для того, чтобы обезопасить мирное население в столице ДНР», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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