Бои у Авдеевки 22 октября: как и куда продвигается российская армия Российские военкоры рассказали о боях у Авдеевки 22 октября 2023 года

Фото: МО РФ

Российские войска продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении, передает американский Институт изучения войны (ISW). Что сейчас там происходит и какие еще новости с фронта?

Ситуация у Авдеевки 22 октября 2023 года

«На Донецком фронте очень жарко. Российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия у Новомихайловки и в Марьинке. Без продвижения. ВСУ неожиданно ответили тем же в направлении Песок и сумели потеснить позиции ВС РФ. Цели две — прорваться в тыл российских войск в Водяном (не путать с одноименным населенным пунктом на Угледарском направлении) и заставить их перебросить часть подразделений с других активных участков, где они вели наступление при мощной огневой поддержке. А это Первомайское, южные подступы к Авдеевке, Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Новокалиново. У Степного есть продвижение. Под обстрелами ВСУ в Победе, городе Красногоровка, Невельском, Северном (населенный пункт к западу от Авдеевки), Ласточкино, Александрополе (населенный пункт к северу от Донецка) и Нью-Йорке. ВС РФ — в Донецке и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Два майора» отметили, что под Авдеевкой идут тяжелые бои между ВС РФ и ВСУ.

«Наиболее тяжелые кровопролитные бои идут у Авдеевки, где 10 октября началось наше наступление с применением огромного количества артиллерии и накопленным резервом бронетехники. Значимых изменений линии фронта нет. Про занятие нами террикона на северо-западе Авдеевки и боях на юге у базы отдыха „Царская охота“ сообщали все военные каналы», — сообщил источник.

Боец ВС РФ с позывным Вожак рассказал про текущую обстановку на Авдеевском направлении.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«День двенадцатый. Под Авдеевкой все так же горячо. День прошел в контрбатарейной борьбе. На нашем участке противник больше не предпринимал контратак. Укреп наш. Тяжелая арта со стороны противника работала слабо, но постоянно кочевали танки, поймать их сложно. Сегодня наш расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж противника с тремя пулеметчиками и вооружением: ПК, Утес и „Дашка“. Ювелирно попали термобарическим боеприпасом в амбразуру. Я не знаю планов командования, да и не положено мне их знать, но, судя по боевым действиям, задача — закрепиться на занятых позициях и медленно душить, разматывать артой, танками, бить по логистике. Сражение за Авдеевку продолжается», — написал он.

ISW передает, что российские войска добились незначительного продвижения в районе Авдеевки, подтвердив тем самым свою приверженность наступательным операциям в этом районе.

«20 октября, судя по геолокационным снимкам и многочисленным сообщениям, российские войска закрепились к западу от Красногоровки и захватили украинский опорный пункт к северо-востоку от Авдеевки. Российские и украинские военные наблюдатели сообщают об успехах и неудачах в различных районах вокруг Авдеевки. Продолжительные наступательные действия российских войск свидетельствуют либо о твердой уверенности в своей способности захватить Авдеевку, либо о неправильной расстановке оперативных приоритетов», — добавили американские эксперты.

Солдат ВСУ рассказал, что ВС РФ применяют «тактику кротов» под Авдеевкой. По его словам, речь идет о скрытном рытье тоннелей в направлении позиций украинской армии.

«Копают тоннели поближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть ближе к нашим позициям неожиданно», — добавил он.

Минобороны РФ предоставленную выше информацию никак не комментировало.

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