Бои у Авдеевки 2 ноября: как и где продвигаются ВС РФ, последние новости WarGonzo: ВСУ контратаковали в районе Авдеевского коксохима

Фото: МО РФ

Российская армия на Донецком направлении ведет штурмовые действия на южном и западном фланге Авдеевки, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит у террикона (золоотвала), Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и железной дороги, какие последние новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 2 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения продолжали штурмовые действия в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на южных подступах к Авдеевке. ВСУ после артобстрелов контратаковали в районе террикона севернее Авдеевского коксохима. ЛБС без изменений», — передает WarGonzo.

Боец ВС РФ с позывным Вожак рассказал о текущей ситуации у Авдеевки.

«Запоздал с отчетом, ждал подтвержденной информации. На нашем направлении позиционные бои, в основном работает арта, танки, дроны. FPVшники сегодня обрушили сотовую вышку, оставив противника на одном из участков без связи. Теперь главное, что подтверждают сами ВСУ. Есть продвижение на север от Водяного, есть успехи и продвижение в районе Степного, уже за железной дорогой. Наши давят без остановки. Ключ к городу — коксохим. Все это понимают. Контроль коксохима, во-первых, завершит оперативное окружение Авдеевки, во-вторых, отрежет от снабжения южную группировку противника в районе в/ч и Чебурашки. Сейчас в/ч прикрывает фланг укрепам на „Царской охоте“. Если ВСУ оставят в/ч, весь южный фас у них посыплется. Короче, много всего там взаимосвязано. Нам нужен коксохим. Не обо всем пока могу рассказать. И прогнозировать ничего не буду. Просто молимся за наших парней», — написал он.

Readovka сообщила, что российская армия продвинулась к коксохимическому заводу в Авдеевке, идут встречные бои.

«К тому же наши воины атаковали в районе Степного. Продолжается штурм вражеских позиций в Первомайском. В Марьинке бои на западных окраинах», — добавил источник.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении по коксохимическому заводу нанесен ракетно-бомбовый удар, уничтожен подземный склад боеприпасов.

«Враг минирует подходы к промзоне в ожидании штурма. Сообщают о продвижении наших войск к н. п. Новокалиново на северо-западном выступе фронта: просматривается задача перерезать рокадную дорогу противника из Очеретино», — отметили авторы канала.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что сейчас продолжаются ожесточенные бои к северу и югу от Авдеевки.

«Темпы продвижения по-прежнему невысокие, ввиду ставки на постепенную реализацию преимущества в артиллерии и авиации, которые наносят постоянные удары по Авдеевке. Противник вывел часть тыловых и командных структур из города на запад и ожидает начала попыток ВС РФ штурмовать Северное и Авдеевский коксохим. Вместе с тем рассчитывает за счет переброшенных резервов организовать серьезные контратаки к западу от Красногоровки, чтобы попытаться оттеснить наши войска от железной дороги», — сообщил он.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что армия России продолжила наступательные операции под Авдеевкой и продвинулась вперед к западу и югу от Авдеевки в районе Северного и Первомайского.

«Украинские силы безуспешно контратаковали вблизи террикона к северу от Авдеевки и возле Красногоровки», — добавили эксперты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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