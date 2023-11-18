Бои у Авдеевки 18 ноября: последние новости, как продвигаются ВС РФ WarGonzo: ВС РФ тактически продвигаются на Авдеевском направлении

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Работа расчета гаубицы Д-30

Российская армия продолжает продвигаться на Авдеевском направлении, передает WarGonzo. Какая там сегодня обстановка и есть ли еще новости с этого участка фронта СВО, что у АКХЗ и террикона?

Ситуация у Авдеевки 18 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке всех возможных средств дальнего поражения вели штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, со стороны Ясиноватской развилки на Авдеевку и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На двух последних участках есть тактическое продвижение. От обстрелов невесело украинским войскам в Екатериновке, Победе, Георгиевке, городе Красногоровка, Кураховке, Нетайлове, Тоненьком, Новокалинове и Сухой Балке. Российским — в Александровке, Старомихайловке, Донецке, Песках, Каменке, селе Красногоровка и Горловке», — передает WarGonzo.

Readovka передает, что российская армия наступает в районе Степного.

«У коксохимического завода продолжаются бои. Кроме того, наши бойцы атаковали к югу от Авдеевки и в направлении Первомайского», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что ВС РФ продолжают расширять зону контроля на южном и на северном флангах Бахмутского участка.

«Аналогичным образом, несмотря на ожесточенное сопротивление, российские бойцы продвигаются на флангах Авдеевского укрепрайона: на южных окраинах Авдеевки военнослужащие взяли под контроль уже 60% местной промзоны», — отметили авторы канала.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении ВС России закрепляются у Степового, продолжая продавливать оборону ВСУ.

«На южном участке фронта продолжаются бои в промзоне, инициатива в руках армии России», — передает источник.

«НгП раZVедка» сообщила, что ВС РФ провели разведку боем на территории АКХЗ.

Фото: МО РФ

«Противник сосредоточил в восточной части завода большое количество огневых точек, включая позиции для ведения огня из ПТРК. В настоящий момент наша артиллерия уничтожает выявленные огневые позиции и места хранения БК. Положение врага на заводе трудно назвать хорошим, тем не менее для наших сил это явно будет не легкой прогулкой, поэтому очень важно максимально обескровить врага артиллерийским огнем и бомбовыми ударами. Также за сегодня была проведена разведка боем в населенном пункте Степовое, напомним, что ранее враг оставил населенный пункт и отошел в лесопосадки, намереваясь заманить нашу пехоту на невыгодные позиции под огонь артиллерии», — подчеркнули авторы канала.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что ВС РФ ведут штурмовые действий у Северного.

«Попытки штурма н. п. Северное в лоб. Идем в сторону н. п. Тоненькое. Задача — зайти в посадки и закрепиться. Штурмуем коксохим, пока о результатах не сообщается. Идут бои вдоль ж/д, севернее Красногоровки в сторону н. п. Новокалиново. Сегодня жарко на окраинах Горловки. После попыток на земле активно работает артиллерия противника», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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