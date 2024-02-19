«Бои шли всю ночь»: что известно о ситуации в Работино 19 февраля

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные после взятия Авдеевки, по данным военкоров, перешли к активным наступательным действиям в Запорожье. Как складывается ситуация в Работино и Вербовом на утро 19 февраля?

Что происходит в Вербовом и Работино 19 февраля

Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на украинские источники сообщает, что ВС РФ прорвали первую линию украинской обороны в районе Вербового и о выходе первых подразделений к Работино.

Канал «Два майора» сообщает, что глава администрации подконтрольной Киеву части Запорожья сообщил об эвакуации жителей в прифронтовых районах.

«На Запорожском фронте мотострелки и десантники бьются за Работино, просят не спешить с сообщениями о ситуации, линия боевого соприкосновения меняется. Сообщали об успехах на юге села, идут тяжелые кровопролитные бои. На Каменском направлении ВС России наносят удары по скоплениям противника. Глава вражеской запорожской администрации сообщил об эвакуации жителей прифронтовых территорий, подконтрольных киевскому режиму», — пишут авторы канала.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил об успешном продвижении ВС РФ на данном участке.

«Бои в Работино шли всю ночь. ВС РФ сначала продавили оборону ВСУ на этом направлении, потом зашли на южные и западные улицы. Между Работино и Вербовым подразделения ВС РФ успешно продвинулись вглубь», — говорится в публикации.

Ночью канал сообщал о продвижении российских войск на 2 км вглубь и выходе на южные и юго-восточные окраины Работино.

«Сводки и аналитика СВО» сообщает о тяжелых боях в районах Работино и Вербового.

«Всю ночь наши штурмовые группы продолжали вести активные штурмовые действия на южных окраинах Работино. Парни закрепились. Также идет активное развитие движения вперед к западу от Вербового. <...> Сегодня ждем развития событий. В эти минуты операция продолжается», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает непростую обстановку на этом участке фронта.

«Вероятнее всего, пока не подтвержденные сообщения о боях на западных окраинах села — это уже реальность. С учетом вектора атак российских бронегрупп и высадки пешего десанта к западу от села, такой вариант развития событий вполне реален. Возникает справедливый вопрос, успеет ли противник перебросить подкрепления для удержания Работино. Населенный пункт сильно разрушен за время летних боев. И, если быть объективными, „фортецией“ стать не сможет никак. Впрочем, и российским войскам придется через населенный пункт „проходить насквозь“, потому что закрепиться в руинах будет, мягко говоря, сложно», — говорится в сообщении.

Накануне днем ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщал, что российские военные заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино.

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