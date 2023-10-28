Бои под Вербовым, десант через Днепр: что происходит в зоне СВО 28 октября ВСУ продолжают атаковать ВС РФ в Запорожье и Херсонской области, пишут военкоры

Фото: МО Украины

ВС РФ продолжают отражать атаки украинских войск на Запорожском направлении, параллельно сдерживая попытки противника переправить десант через Днепр. Что еще происходит в зоне специальной военной операции на Украине?

Что происходит на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российскую линию обороны на Запорожском фронте. По данным Telegram-канала «Два майора», противник перенес удары с Новопрокоповки на запад от Работино.

«У Вербового — взаимные артиллерийские удары, ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Идут встречные бои в лесопосадках. Десантные части ВС России отмечают необходимость наращивания наших усилий в контрбатарейной борьбе и усилении работы РЭБ, прежде всего, против вражеских FPV-дронов», — сообщают авторы канала.

О попытках продвижения ВСУ у Новопрокоповки и Вербового сообщил также Telegram-канал WarGonzo. По информации авторов канала, атаки идут также у Нестерянки, Копаней и Ровного.

Украинские источники также подтверждают информацию о боях между Вербовым и Новопрокоповкой, указывая, что боевые действия на этом направлении ведут 71-я особая егерская и 46-я отдельная десантно-штурмовая бригады.

«Два майора» также отмечают переброску резервов ВСУ в район Новомайорского.

Минобороны России никак не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Смогут ли ВСУ переправиться через Днепр

Украинские войска не оставляют попыток подготовить условия для десантной операции через Днепр на Херсонском направлении. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», за минувшую ночь украинские формирования из ствольной артиллерии обстреляли как минимум восемь населенных пунктов на левобережье Херсонской области. Под огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Раденск, Корсунка, Подстепное, Крынки и Днепряны.

Боевые действия идут на левобережье. Источники Telegram-канала «Два майора» сообщают о попытках противника продвинуться в направлении поселка Новопесчановка, а также удержании противником части населенного пункта Крынки. По данным канала WarGonzo, в районе Крынок, а также Поймы, Песчановки и Подстепного идут встречные бои.

В то же время, отмечают «Два майора», скопления сил противника на правобережье Днепра становятся целями для российской авиации: ВКС РФ нанесли бомбовый удар по скоплению ВСУ в Бериславе.

Также продолжают столкновения в районе Антоновского моста, где ВСУ удалось создать плацдарм в районе населенного пункта Дачи. «Два майора» сообщили об уничтожении украинской ДРГ 28 октября — своевременные действия российских бойцов не позволили ВСУ высадиться на левом берегу.

«Несмотря на отсутствие успехов и потери, командование противника пытается расширить плацдарм на нашем берегу и перебрасывает малые группы десанта из числа частей территориальной обороны и морской пехоты. Радиоперехваты указывают на отсутствие взаимодействия между разнородными подразделениями ВСУ», — указывают авторы канала.

Минобороны РФ никак не комментировало информацию.

Куда нанесли ракетные удары ВС РФ

По данным Telegram-канала «Два майора», минувшей ночью ВС России нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге, Днепропетровске и Измаиле. Источники канала сообщили о мощном взрыве на окраине Купянска.

Минобороны никак не комментировало эту информацию.

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