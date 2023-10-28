ВС РФ продолжают отражать атаки украинских войск на Запорожском направлении, параллельно сдерживая попытки противника переправить десант через Днепр. Что еще происходит в зоне специальной военной операции на Украине?
Что происходит на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российскую линию обороны на Запорожском фронте. По данным Telegram-канала «Два майора», противник перенес удары с Новопрокоповки на запад от Работино.
«У Вербового — взаимные артиллерийские удары, ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Идут встречные бои в лесопосадках. Десантные части ВС России отмечают необходимость наращивания наших усилий в контрбатарейной борьбе и усилении работы РЭБ, прежде всего, против вражеских FPV-дронов», — сообщают авторы канала.
О попытках продвижения ВСУ у Новопрокоповки и Вербового сообщил также Telegram-канал WarGonzo. По информации авторов канала, атаки идут также у Нестерянки, Копаней и Ровного.
Украинские источники также подтверждают информацию о боях между Вербовым и Новопрокоповкой, указывая, что боевые действия на этом направлении ведут 71-я особая егерская и 46-я отдельная десантно-штурмовая бригады.
«Два майора» также отмечают переброску резервов ВСУ в район Новомайорского.
Минобороны России никак не комментировало эту информацию.
Смогут ли ВСУ переправиться через Днепр
Украинские войска не оставляют попыток подготовить условия для десантной операции через Днепр на Херсонском направлении. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», за минувшую ночь украинские формирования из ствольной артиллерии обстреляли как минимум восемь населенных пунктов на левобережье Херсонской области. Под огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Раденск, Корсунка, Подстепное, Крынки и Днепряны.
Боевые действия идут на левобережье. Источники Telegram-канала «Два майора» сообщают о попытках противника продвинуться в направлении поселка Новопесчановка, а также удержании противником части населенного пункта Крынки. По данным канала WarGonzo, в районе Крынок, а также Поймы, Песчановки и Подстепного идут встречные бои.
В то же время, отмечают «Два майора», скопления сил противника на правобережье Днепра становятся целями для российской авиации: ВКС РФ нанесли бомбовый удар по скоплению ВСУ в Бериславе.
Также продолжают столкновения в районе Антоновского моста, где ВСУ удалось создать плацдарм в районе населенного пункта Дачи. «Два майора» сообщили об уничтожении украинской ДРГ 28 октября — своевременные действия российских бойцов не позволили ВСУ высадиться на левом берегу.
«Несмотря на отсутствие успехов и потери, командование противника пытается расширить плацдарм на нашем берегу и перебрасывает малые группы десанта из числа частей территориальной обороны и морской пехоты. Радиоперехваты указывают на отсутствие взаимодействия между разнородными подразделениями ВСУ», — указывают авторы канала.
Минобороны РФ никак не комментировало информацию.
Куда нанесли ракетные удары ВС РФ
По данным Telegram-канала «Два майора», минувшей ночью ВС России нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге, Днепропетровске и Измаиле. Источники канала сообщили о мощном взрыве на окраине Купянска.
Минобороны никак не комментировало эту информацию.
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