«Купол» ДНР, «удочки» для мин, 12 попыток прорыва: ВСУ атакуют РФ 21 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

За минувшие сутки российские территории подверглись очередным атакам украинской армии. В Минобороны РФ заявили, что противник выпустил более сотни БПЛА по регионам РФ. В селе Нечаевка в результате налета дрона пострадали женщина и двое детей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Под Харьковом украинские бойцы подрались с мирными жителями. Подробности новых ударов Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили более сотни дронов по России

За сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации были уничтожены 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, а также свыше 600 зенитно-ракетных комплексов.

По данным Минобороны, солдаты ВСУ 4,9 тысячи раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины применили 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за время пасхального перемирия, из них восемь — вне зоны СВО.

ВСУ выпустили по ДНР почти триста БПЛА за неделю

В ДНР сорвали около 270 воздушных атак ВСУ за неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. В частности, украинские беспилотники перехватили в Донецке, Макеевке и Горловке.

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«„Купол Донбасса“ сорвал 269 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВС РФ

В ФСБ уточнили, что в двух районах Донецка сбили два БПЛА самолетного типа и один фальшдрон. В Горловке поразили FPV-беспилотник, а также ударный боеприпас. Кроме того, украинский беспилотник обезвредили в курортном поселке Седово.

Вооруженные силы Украины девять раз за сутки открыли огонь по Горловке после объявления пасхального перемирия, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР.

В частности, противник вел огонь из населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району Горловки. Украинские военные использовали артиллерию натовского калибра 155 мм.

В Часове Яре саперы применили «удочки» для разминирования

В Часове Яре ДНР саперы-десантники используют «удочки» для уничтожения мин с расстояния нескольких метров, следует из видеоматериалов, предоставленных ТАСС Минобороны России.

«Почти все мины, они на „Джониках“, к ним невозможно подойти, приходится использовать специальное приспособление — „удочки“, ползком подползать к минам с трех-четырех метров, вытягивать „удочку“, уничтожать», — заявил сапер с позывным Смайлик.

По его словам, «Джоники» — магнитные взрыватели, реагирующие на изменения магнитного поля.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Дрон ВСУ ранил женщину и двоих детей под Белгородом

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника населенный пункт Нечаевка в Белгородской области, ранив двух девочек 13 и 17 лет, а также женщину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Мина «Колокольчик» взорвалась в руках у 12-летнего мальчика в доме в селе Таврово под Белгородом, сообщил Гладков. По его словам, ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину „Колокольчик“. Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки. <…> Она выпала и сдетонировала», — написал глава региона.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги, добавил Гладков.

Солдаты ВСУ 12 раз пытались прорваться в Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ многократно нарушили пасхальное перемирие, нанося удары при помощи БПЛА и артиллерии. Противник 12 раз пытался прорваться на территорию Белгородской области. По пять штурмовых групп выдвигались в направлении Поповки и Демидовки, две — в сторону Гоптаровки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Фото: Социальные сети ВС Украины

«Утром [20 апреля] три штурмовые группы ВСУ вышли из Миропольского, пересекли государственную границу и укрылись в лесополосе. Еще две пытались просочиться на данном участке фронта в течение суток. Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. „Северяне“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы — оккупанты прекратили движение и укрылись в чащобе», — сообщил канал.

Две группы ВСУ, по данным «Северного ветра», были обнаружены во время движения в сторону Гоптаровки. Операторы БПЛА ВС РФ «дали понять, что прорыв на нашу территорию невозможен, после чего штурмовики противника сбежали в леса Сумской области».

«Личный состав врага осведомлен, что находится под прицелом наших средств поражения. Ведутся переговоры о сдаче оккупантов в плен. Два вээсушника связались с российскими военнослужащими через наш чат-бот сразу же после прикомандирования к 225-му штурмовому полку [ВСУ]», — добавил источник.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Военные ВСУ подрались с мирными жителями на детской площадке в Харьковской области

В селе Уды Харьковской области украинские военные въехали на автомобиле на детскую площадку и начали драку с местными жителями, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав видеозапись. На кадрах видно, что машина снесла лавку, стоявшую на площадке.

Массовая драка произошла в вечернее время. Люди в военной форме набросились на местных жителей, но те решили дать отпор. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

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