Богомолов без Собчак, поздравления Машкова: как прошел третий день ПМЭФ

Фото: Сергей Семенов/Росконгресс

7 июня завершился третий день Петербургского международного форума (ПМЭФ). Главным событием пятницы стало выступление президента России Владимира Путина.

На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ глава государства объяснил, в каком случае РФ применит ядерное оружие.

«Применение возможно в исключительном случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Я не считаю, что такой случай наступил. Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире и вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений», — сказал Путин.

Помимо этого, президент РФ заявил об индексации пенсий, росте экономики и привязке медианной зарплаты к МРОТ, поднял вопрос о введении нового налогового вычета и предложил предоставлять льготную ипотеку семьям в малых городах.

В ходе третьего дня ПМЭФ на площадке форума появились многие российские звезды: режиссер Константин Богомолов, лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, Николай Валуев, актер Владимир Машков, режиссер Алексей Учитель, представитель МИД РФ Мария Захарова и многие другие.

В пятницу Фонд Росконгресс совместно с корпорацией «Синергия» представил уникальные рисунки и автограф Александра Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Артефакты были показаны в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны».

Многие гости третьего дня ПМЭФ обратили внимание на то, что Богомолов появился без супруги Ксении Собчак, которая также прилетела в Петербург. Телеведущая участвовала во встречах форума, прошедших 6 июня. В соцсетях Собчак также не появилось никаких постов, посвященных новому назначению мужа. Богомолов стал руководителем театра Виктюка.

Еще одним новым худруком московского театра был назначен Владимир Машков. Он возглавит «Современник».

Фото гостей третьего дня ПМЭФ — в фотогалерее NEWS.ru.