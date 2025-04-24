Богатырь, Торецк, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ с зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 апреля? Что происходит у Богатыря, Катериновки, Нелеповки, Нового, Новомихайловки, Отрадного, Тарасовки, Торецка, Херсона и Шевченко?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на нескольких участках. Однако продвижения сильно затруднены большим количеством средств дальнего поражения у противника. Существенных изменений на ЛБС за последние сутки не фиксируется. Донецкий фронт. ВС РФ продолжают развивать наступление в направлении населенного пункта Богатырь. Также продолжаются бои на подступах к Шевченко. На Дзержинском (Торецком) участке российские войска также продолжают развивать наступление на флангах. Сообщается о продвижении наших войск в направлении Романовки и Правдовки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Краснолиманском направлении между Катериновкой и Новым продолжаются ожесточенные бои за лесопосадки с укрепленными блиндажами.

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«На Константиновском направлении армия России продолжает развивать наступление юго-западнее Дзержинска (Торецка). На западной окраине Нелеповки ВС России „закрыли карман“ шириной до двух километров. Подтвержден контроль над Сухой Балкой. В результате долгих тяжелых боев ВС РФ взяли под контроль Тарасовку, продолжив наступление. На Южно-Донецком направлении ВС России продолжают бои за подступы к населенным пунктам Богатырь и Отрадное. На Запорожском фронте ситуация продолжает оставаться сложной, наши войска пытаются штурмовать вражеские позиции, ВСУ применяют множество дронов», — сообщают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ ВС РФ с зоне СВО

«Дневник десантника»

На Запорожском направлении ситуация остается достаточно сложной, работают ВКС РФ, артиллерия и танки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Краснолиманское направление. Между Катериновкой и Новым продолжаются ожесточенные бои за лесопосадки с укрепленными блиндажами. По сути, наши бойцы взяли полосой в полтора километра Катериновку, Новомихайловку и сейчас бьются за Новое и выход на Редкодуб. Дзержинское направление. Наши штурмовые группы на мотоциклах зашли в Дачное, что севернее Дзержинска, и расширили зону контроля на полтора километра. В Забалке и на северо-западе города пока без изменений. Херсонское направление. В ходе воздушной разведки правобережья Днепра росгвардейцы обнаружили вражеский ретранслятор и ликвидировали его с применением FPV-дрона. Кроме того, в ночное время с помощью инфракрасной камеры выявлено расположение экипажа радиолокационной станции ВСУ. Координаты были переданы артиллерии, после чего высокоточным ударом живая сила и техника противника уничтожены. Вдоль правого берега некоторых рубежей были замечены быстроходные катера противника», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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