Богатырь, Степовое, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 апреля? Что происходит у Богатыря, Григоровки, Волчанска, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Отрадного, Покровска, Степового, Сухой Балки, Тарасовки, Херсона, Часова Яра и Щербаков?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои в Малой Токмачке и еще на нескольких участках. Российские войска продолжают давить на оборону противника. ВСУ периодически пытаются контратаковать. Активно работают средства дальнего поражения с обеих сторон. Донецкий фронт. Здесь идут тяжелые бои на нескольких направлениях. Российские войска продолжают продвигаться к населенному пункту Богатырь, постепенно отбивая у противника позиции. Продвижения есть, но даются они крайне тяжело, ВСУ используют все доступные силы и средства, чтобы замедлить наши войска. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, которые иногда имеют встречный характер. О каких-либо серьезных изменениях в ЛБС за прошедшие сутки не сообщается. МО РФ официально сообщило об освобождении Сухой Балки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Запорожском фронте российские войска закрепляются в Малой Токмачке.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«В районе Малых Щербаков, Щербаков и Степового обстановка без изменений. Идут бои. На Северском направлении, по сообщениям противника, ВС России в районе Григоровки продолжают наступательные действия. На Константиновском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Сухой Балки. Поступают данные об успехе наших штурмовых подразделений в районе Тарасовки. С Покровского (Красноармейского) направления поступают сведения о возобновлении боевой работы армии России по охвату вражеского узла обороны Покровск — Мирноград — Миролюбовка с юга. На Южно-Донецком направлении ВС России пробиваются к населенным пунктам Богатырь и Отрадное, занимая в боях опорные пункты противника и лесополосы. При этом противник ежедневно контратакует, задействует бронетехнику, стремясь замедлить наше продвижение», — сообщают военкоры.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

Десантники 215-го гвардейского отдельного разведывательного батальона 98-й дивизии ВДВ с помощью FPV-дрона «КВН» уничтожили пикап ВСУ на Часовоярском направлении, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Запорожское направление. На данном участке сегодня очень жарко по всей линии соприкосновения. ВСУ атакуют нещадно FPV-дронами, но и наши воины дают хороший отпор. Харьковское направление. Наши войска возобновили активную фазу штурмовых действий в районе обоих населенных пунктов. За время пасхального перемирия враг успел провести несколько ротаций и осуществить подвоз материально-технических средств в районе Липцев и Волчанска», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ситуация в Курской области 23 апреля: где еще ВСУ, что в Сумской области

Наступление ВС РФ на Харьков 23 апреля: поражение танков, успехи у Купянска

Почему не работает YouTube 23 апреля: замедление, штрафы, новые функции