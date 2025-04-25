Богатырь, Отрадное и Торецк: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 апреля? Что происходит у Богатыря, Вольного Поля, Калиново, Лобкового, Отрадного, Покровска, Разлива, Сухой Балки, Тарасовки, Торецка, Часов Яра и Херсона?

WarGonzo

На Часовоярском направлении фиксируется продвижение российских войск в Западном микрорайоне города, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Запорожский фронт. Без существенных изменений в ЛБС. Российские войска продолжают удерживать инициативу на этом участке фронта, но в последние несколько дней каких-либо серьезных продвижений не фиксируется. Активно работают средства дальнего поражения ВС РФ, уничтожая позиции и огневые точки противника. В свою очередь ВСУ также массово применяют различные беспилотники, что серьезно осложняет и тормозит наступательные действия наших войск. Донецкий фронт. Российские войска продолжают продвигаться к населенным пунктам Богатырь и Отрадное. К первому населенному пункту ВС РФ выходят с восточной и южной стороны. В районе Богатыря отбито несколько контратак ВСУ. Также ВС РФ смогли подвинуться вдоль трассы. Также, отбита попытка противника контратаковать в районе Тарасовки на Покровском направлении», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Запорожском направлении ВСУ наращивают количество расчетов FPV-дронов для замедления продвижения ВС РФ, но российские десантники продолжаю штурмовые действия.

«На Херсонском направлении сообщали о встречных боях в пойме реки Днепр у Антоновского моста. Группировка войск „Восток“ продолжает продвижение на Шахтерском направлении, создавая угрозу окружения сил ВСУ в районах Богатыря и Отрадного. За сутки отражены четыре атаки противника. У населенного пункта Богатырь удалось прорваться на полтора километра вдоль дамбы к восточной окраине. В 20 км юго-западнее в Вольном Поле наши штурмовики укрепились в центральной и восточной частях поселка, зачистив пять строений. На Константиновском направлении ВС России развивают успех у недавно освобожденных Калиново, Тарасовки и Сухой Балки. Также сообщают об атакующих действиях ВС России севернее Дзержинска (Торецка). В самом городе также идут бои в застройке. Ночные удары наших „Гераней“ пришлись по Харькову, Павлограду, а также Днепропетровской, Сумской и Киевской областям», — сообщают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

«Дневник Десантника»

На Херсонском направлении ВСУ предпринимали действия по форсированию реки Днепр в районе Антоновского моста, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Вдоль правого берега некоторых рубежей были замечены быстроходные катера противника. Стреляла артиллерия и минометные расчеты противника. Запорожское направление. Противник применяет по тыловым районам FPV-дроны, точка предполагаемого взлета в 50 километрах от точки взрыва. Прибыло на усиление 47 расчетов БПЛА ВСУ. ВКС РФ отработали четырьмя авиабомбами по Лобковому и Гуляй-Полю. Южно-Донецкое направление. Подразделения ВС РФ, увеличив натиск на оборонительные позиции противника в районе поселка Разлив, продвинулись в направлении села Богатырь. Здесь ведутся активные бои. Потери ВСУ на этом участке может составлять до 49 единиц личного состава. Зона контроля увеличена на 300 метров. Восточнее поселка Богатырь противник предпринял попытку остановить продвижение российских сил, но был остановлен нашими дроноводами. Такие успехи позволяют наращивать возможности для дальнейших атак и ослабление позиций ВСУ. Есть продвижения в сторону Отрадного, и теперь логистические снабжение передовых подразделений ВСУ на линии фронта затруднено», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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