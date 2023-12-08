Богатым — говядина, остальным — мука из сверчков и лапша на уши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна ставропольская компания запускает массовое производство продуктов из сверчковой муки. Из нее, как утверждают мукомолы, получаются хорошие каши и лапша. Как тут не радоваться, если, по их уверениям, в этом революционном продукте больше железа, чем в говяжьей печени.

Министр не даст соврать

И вроде бы мы опять в мировом тренде по вовлечению разного рода насекомых в пищевой оборот. Вот и вице-премьер Денис Мантуров даже пробовал мясо, изготовленное из черной львинки, которая являет собой одну из разновидностей банановой навозной мухи.

Сановник не просто жив остался, но и выразил свое глубокое удовлетворение таким продуктом. Более того, он отметил, что при изменении ментальности искусственный белок из этой тропической мухи «вполне может зайти». Ну а мы вновь пойдем в ногу с самыми передовыми мировыми тенденциями.

Что касается массового изменения ментальности, то наши сограждане, жившие еще во времена СССР, прекрасно помнят, как по причине катастрофического дефицита мяса во всех заведениях общепита четверги были объявлены «рыбными днями», когда в меню были только блюда из замороженных морепродуктов. Забавно, что еще раньше, в 50-е годы, на всех углах красовалась реклама крабов как лучшей закуски, пока эти жители глубин не превратились в экспортный товар.

Теперь и дары моря перешли в разряд не всем доступных продуктов. Говядина давно стала продуктом для богатых, даже курица и яйца бьют инфляционные рекорды. И если вчера говорили, что курицу заменить нечем, то теперь в результате «смены ментальности» мы можем перейти на продукты из различных насекомых. Выражение «быть под мухой» может приобрести совершенно новый смысл.

А коров за что?

Увлечение в Европе «зеленой энергетикой» и нулевым выбросами в атмосферу временами напоминает шизофрению. Особенно на фоне грядущей холодной и снежной зимы, слабо коррелирующей с тенденцией на глобальное потепление. И тут вместе с ископаемым сырьем под удар попадает и глобальная кормилица — корова. Оказывается, что смирные буренки своими естественными выбросами в атмосферу способствуют усилению парникового эффекта похлеще автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Конечно, всех коров изведут, видимо, не завтра. И не везде. Потом примутся и за крупные птицефермы с их убийственным влиянием на атмосферу. А раз пойдет такая уничтожающая забота о будущем, то у большинства населения Земли просто не будет другого выхода, как перейти на мясо из черной львинки с лапшой из муки из сверчков.

Фото: Visarut Sankham/dpa/Global Look Press

Логично ведь? Но в последнее время у нас вовсю идет дискуссия о нашем суверенном вызове, брошенном глобалистам. А тут вдруг мы с ними собрались вроде как идти в ногу. Или все-таки есть и другие, не слишком заметные цели перехода на белки из жесткокрылых?

Будет ли на Земле новый «Элизиум»

Иногда приходится слышать, что есть темы, которые вбрасывают в общество намеренно. Тем самым провоцируя дискуссию, которая отвлечет от иных, куда более сложных проблем. Типа выноса тела Ленина из мавзолея. И польза личинок и сверчков, мол, из той же серии.

Но вспомним голливудский фильм «Элизиум: Рай не на Земле». Фантастическая ситуация 2154 года. Привилегированные слои общества обитают на экологически чистой станции-спутнике, а остальные — на грязной разоренной Земле. Неравенство уже даже не в доходах, в образе жизни.

Конечно, лапша из сверчков — это частный случай решения все более острой проблемы дефицита продовольствия в мире. Но кажется, что где-то в чистых прериях все равно останутся стада коров, вырезка из которых будет подаваться исключительно узкому, избранному кругу в новых «элизиумах». А простой народ будет поедать жуков.

Фантастика? Надеюсь, что да.

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