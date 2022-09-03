Боевые корабли России и Китая провели стрельбы на учениях «Восток-2022»

Фото: Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press

Российские и китайские боевые корабли провели в Японском море артиллерийские стрельбы во время стратегических учений «Восток-2022». В Минобороны отметили, что в ходе маневров была использована морская авиация для поисков условного противника. В учениях со стороны РФ приняли участие несколько десантных кораблей, а также несколько корветов, пишет РИА Новости.

Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» провели артиллерийские стрельбы по надводным целям, — сообщила пресс-служба Минобороны.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. В маневрах участвуют воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин собирается посетить активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил «Восток-2022». По его словам, 4 сентября глава страны отправится в поездку на Дальний Восток, в рамках которой 6-го числа будет следить за ходом маневров во Владивостоке.