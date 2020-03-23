Военно-морской флот России следит за действиями итальянского и канадского фрегатов, которые 23 марта вошли в акваторию Чёрного моря, заявили в центре управления обороной РФ.
Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата управляемого ракетного оружия (УРО) «Вирджинио Фазан» ВМС Италии и фрегата «Фредериктон» ВМС Канады, — цитирует ТАСС сообщение центра.
По сообщениям стамбульских СМИ, вместе с ними действуют ещё два фрегата НАТО — TCG Salihreis флота Турции и румынский Regina Maria.
Как писал NEWS.ru, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизят эффективность действий флота Североатлантического альянса вблизи границы РФ.
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