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«Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Это связано с сильными порывами, которые в течение дня могут достигать 15 метров в секунду, сказано в бюллетене ведомства. Отмечается, что период действия предупреждения о ветре действует до 21 часа...