Боевые действия у Авдеевки 12 ноября: последние новости, что у АКХЗ WarGonzo: ВС РФ атаковали Авдеевку с разных направлений

Фото: РИА Новости

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Российская армия атаковала Авдеевку на Донецком направлении с разных сторон, пишет WarGonzo. Какая там сегодня обстановка и есть ли другие новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 12 ноября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска после артобстрелов атаковали у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), саму Авдеевку — с юга, востока и севера и Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Есть продвижение на последнем из перечисленных участков», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении продолжается наступление ВС России.

«Есть успехи наших войск на северном выступе в районе н. п. Степовое, на окраины которого продвинулись наши войска. Расширяется зона контроля у железной дороги в том районе. На коксохимическом заводе по позициям ВСУ наносятся постоянные удары. Отмечается небольшое продвижение армии России и на южном направлении у базы отдыха „Царская охота“. Сам Авдеевский выступ представляет собой условный квадрат 8×8 км сплошных минных полей и бетонных укреплений. Противник вынужден постоянно перебрасывать подкрепления в Авдеевку с других участков фронта, снижая резервы вторых эшелонов. Военные аналитики противника отмечают, что ВС России пока не вводили крупные резервы в бой», — сообщил источник.

Readdovka рассказала, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ продолжают закрепляться у железной дороги к западу от Красногоровки.

«К югу от Авдеевки русская армия штурмует позиции ВСУ. На западных окраинах Марьинки и в Новомихайловке идут бои», — отметили авторы канала.

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что ВС РФ грамотно действуют на Авдеевском направлении.

«Мы стараемся все-таки беречь силы от лишних потерь в отличие от первых дней штурма Авдеевки, работаем более вдумчиво, что приносит результаты. Расцениваю их как позитивные на Авдеевском направлении, видя и понимая все минусы. Армия учится воевать. То, что происходит, дай бог, чтобы было везде и всегда так. Хотелось бы больше и быстрее, но все зависит от задействованных сил, средств. Хвалить рано, но и ругать не хочу. Вариант мог быть гораздо хуже, если вспоминать первые полгода СВО. Так что на безрыбье результат есть. Если серьезно рассматривать рельеф и другие факторы, у наших очень большой соблазн по полям, вне серьезных укрепов ВСУ, кинуться сломя голову, замыкать клещи. На мой взгляд, сейчас нам это не нужно. Надо пытаться обжимать, отрезать от снабжения, не давать им пополняться — так вижу задачу по работе вокруг Авдеевского укрепрайона», — добавил он.

Фото: МО РФ

Канал «НгП раZVедка» сообщил, что ВС РФ наносили удары по позициям ВСУ на территории АКХЗ.

«За вчерашний день наша артиллерия активно уплотняла ВСУ на территории АКХЗ, а также насыпала репарации по объектам врага в н. п Новокалиново, огневому поражению подверглись места сосредоточения сил хохла в районе Нью-Йорка. К северо-востоку от Степового нашими силами зачищены „сады“, продолжается дальнейшее продвижение на север и северо-запад у ж/д. Также к западу от приснопамятного террикона идут бои за железной дорогой, у АКХЗ. Северный фланг трещит по швам, на „тушение пожаров“ хохол продолжает снимать резервы с других направлений, в частности с района Константиновки на Авдеевский фронт прибыло до батальона живой силы. Такое оголение других направлений едва ли останется незамеченным, противник не может этого не понимать, однако у него нет выхода, создание очагов напряженности по всей линии фронта вынуждает командование ВСУ растягивать ограниченные силы и затыкать резервами бреши в обороне, вместо того чтобы распорядиться ими согласно первоначальному замыслу. Колоссальные потери врага после Бахмутской мясорубки и фейкового контрнаступления дают о себе знать, но это только первые звонки, падение качества личного состава проявит себя позже и в куда более глубинных процессах», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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