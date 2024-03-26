Боевики из «Крокуса»: последние новости 26 марта, где будут сидеть, казнь

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Саидакрами Рачабализода, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Басманном суде

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие последние новости о террористах 26 марта, казнят ли их, где они будут сидеть, как они пытались скрыться?

Сколько террористов задержали после теракта в «Крокусе»

26 марта Басманный районный суд Москвы отправил под арест восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Фигуранта заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

Как передает Telegram-канал «112», Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже он сдал жилье одному из участников нападения на «Крокус». Мать мужчины объяснила, что ему предложили за жилье хорошие деньги. Она заверила, что ее «сын хороший, верящий, всем верит», а с другими арестованными не знаком.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых в непосредственном совершении теракта: Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова, Шамсутдина Фаридуни и Далерджона Мирзоева. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Кроме того, 25 марта были арестованы еще три фигуранта дела о теракте в Красногорске — Диловар Исломов, его брат Аминчон Исломов и отец Исорил Исломов. По данным следствия, один из предполагаемых боевиков (Фаридуни) вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара в начале марта 2024 года. Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Как пытались скрыться боевики после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» боевики ехали в сторону Украины со скоростью свыше 140 км/ч. Об этом свидетельствует фотография дорожной камеры. Террористы превысили скорость более чем на 50 км/ч.

Белый «Рено» попал на фото примерно в Наро-Фоминском районе Московской области в 70 километрах от Москвы. Его сфотографировала камера на трассе М-3 «Украина» в районе деревни Башкино. Федеральная автодорога идет от столицы к госгранице с Украиной через Калугу и Брянск. В момент съемки (в 21:08 мск 22 марта) скорость автомобиля достигла 141 км/ч при разрешенных для легковых авто 90 км/ч.

Казнят ли террористов из «Крокуса»

Адвокат Леонид Исаев в беседе с NEWS.ru заявил, что обратная сила уголовного законодательства действует лишь в сторону смягчения наказания, поэтому напавших на «Крокус» террористов не приговорят к смертной казни даже в случае отмены моратория.

Юрист сослался на ст. 10 УК РФ, согласно которой после совершения преступления новое положение закона применяется к осужденному, только если ответственность за деяние снизилась.

«Уголовный закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет. Поэтому на сегодняшний день в отношении задержанных исполнителей теракта в „Крокус Сити Холле“ смертная казнь не может быть применена. Однако Госдума вправе принять поправку к ст. 10 УК РФ, где может быть указано, что уголовный закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет, за исключением усиления ответственности за совершение преступлений, одним из наказаний за которые является смертная казнь», — объяснил собеседник NEWS.ru.

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Соответствующая поправка должна быть принята и к ст. 54 Конституции, где говорится, что закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, добавил Исаев. Он отметил, что для этого необходимы голоса 3/5 от числа депутатов Госдумы и членов Совфеда, после чего созванное Конституционное собрание примет новую Конституцию, если сочтет поправки оправданными. В этом случае, с юридической точки зрения, подсудимых можно будет приговорить к высшей мере наказания, констатировал адвокат.

Кроме того, на фоне обсуждения чиновниками возвращения смертной казни председатель комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас со ссылкой на главу КС Валерия Зорькина напомнил, что для этого необходимо менять Конституцию.

Где будут сидеть террористы из «Крокуса»

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», если им назначат пожизненное лишение свободы, могут отправить в специализированные колонии особого режима, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, речь идет о колониях «Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Вологодский пятак» и «Снежинка».

«У нас несколько колоний, построенных специально для содержания осужденных на ПЛС: „Белый лебедь“, „Полярная сова“, „Черный дельфин“, „Вологодский пятак“, „Снежинка“ и некоторые другие. Но первые четыре — самые известные. Их там ждут крайне суровые условия содержания. Практически 23 часа в сутки — в камере, часовая прогулка и все, больше ничего, сокамерниками будут такие же персонажи», — отметил спикер.

Эксперт подчеркнул, что в камере подобные заключенные имеют право разве что «смотреть в потолок или читать». Игнатов напомнил, что первые 10 лет для таких осужденных запрещены свидания или посылки.

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Сколько человек погибли и пострадали при теракте в «Крокусе»

Вооруженные автоматическим оружием подозреваемые напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, 22 марта. Вскоре все четверо непосредственных участников нападения были задержаны и арестованы.

По последним данным Следственного комитета, число погибших возросло до 139 человек, пострадали 182. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщал глава СК Александр Бастрыкин. Днем 26 марта МЧС завершило мероприятия по разбору завалов и пожаротушению.

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