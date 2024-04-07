Боевики из «Крокуса» назвали координатора: какие указания давал, что обещал

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Обвиняемые в террористическом акте на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» раскрыли имя своего координатора. Какие указания он давал террористам, что обещал?

Что известно о координаторе боевиков

Задержанные назвали своим координатором человека по имени Сайфулло. На допросе сотрудниками Федеральной службы безопасности обвиняемые сообщили, что мужчина полностью курировал их.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — уточнил один из террористов Саидакрами Рачабализода.

Другой задержанный рассказал, что на границе с Украиной их будут ждать люди, которые помогут добраться до Киева. Как выяснилось, для террористов готовили сразу два коридора: через Чуйковку и Сопыч Сумской области, там российские спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию.

«Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», — добавил обвиняемый Мухаммадсобир Файзов.

По словам еще одного фигуранта, Шамсидина Фаридуни, координатор просил позвонить ему, когда преступники пересекут границу и бросят машину недалеко от нее.

Он нам сказал: «Уезжайте в сторону Киева, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам там дальше помогу», — сообщил Фаридуни.

Какие последние новости о нападавших

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что это были не спецназовцы, но профессионалы, уже державшие оружие в руках и убивавшие людей. Гагин добавил, что исполнителей выбрали не случайно.

«Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках», — заявил советник.

Он также напомнил, что обвиняемые пытались скрыться на Украине, поэтому, по его мнению, след Киева в этой истории есть. Кроме того, напомнил Гагин, им обещали коридор захода на границе в определенном месте, что явно указывает на работу спецслужб.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что исполнителей теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, нельзя назвать религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру. По его словам, они не имели соответствующей атрибутики. Медведев подчеркнул, что эти преступники являются примитивными наемными убийцами, нанятыми за относительно небольшие деньги для совершения теракта.

«Эти мрази — отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру. Ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», — написал зампред Совбеза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Говоря об организаторах теракта, Медведев признал, что с ними ситуация обстоит несколько сложнее. По его мнению, они прячутся в тени ИГ (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена). Однако сведения с телефонов террористов, по словам политика, говорят о том, что организаторами являются официальные лица с Украины.

Сколько человек погибло и пострадало при теракте

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

5 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в больницах столицы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе». В тяжелом состоянии три человека.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — рассказала она.

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