Боеприпас в Севастополе, жертвы в ДНР: как ВСУ атакуют РФ ночью 26 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют различные российские регионы. Какие территории оказались в опасности ночью 26 июня, что известно о последствиях?

Что за боеприпас нашли в Севастополе

В районе пляжей в Учкуевке и Любимовке в Севастополе был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, сообщила пресс-служба МЧС России. Водолазы спецотряда ведомства сейчас исследуют территории, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины.

«Более двух гектаров морского дна обследовали, еще 4,5 гектара предстоит проверить. Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», — проинформировали в МЧС.

Пиротехники МЧС России уже обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.

При этом ранее официальный представитель Минобороны США заявил, что, по оценкам Пентагона, пляж Севастополя не был целью ВСУ, запустивших ATACMS в сторону города. По его словам, они преследовали другую цель.

«Российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель Пентагона.

Собеседник агентства подчеркнул, что Киев самостоятельно выбирает военные цели. Он также вновь отказался комментировать тот факт, что при атаке на Севастополь использовались американские оперативно-тактические ракеты.

Что Пушилин рассказал о жертвах атак ВСУ на Донецк

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины Донецка из РСЗО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, атаке подверглись Куйбышевский и Петровский районы города.

«Три мирных жителя республики погибли, еще девять ранены сегодня в результате украинской агрессии», — написал Пушилин.

По его информации, погибли сотрудник автозаправки и двое жителей многоквартирного дома. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Со стороны ВСУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов, отметил он. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.

Как ВСУ атаковали Смоленскую область

Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что около четырех утра 26 июня Смоленская область подверглась атаке двух украинских БПЛА.

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы. Уважаемые смоляне, в случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — говорится в сообщении.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Спустя несколько минут ракетную опасность отменили.

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