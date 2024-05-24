Боец ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен Военкор Котенок опубликовал видео, как боец ВСУ на танке сдался в плен ВС России

Фото: МО Украины

Солдат Вооруженных сил Украины на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, для этого боец угнал танк. Военкор опубликовал соответствующее видео.

Уникальный случай на Донецком направлении — там в плен Русской Армии сдался военнослужащий 59-й бригады ВСУ, который угнал для этой цели танк Т-64, — сказал Котенок.

Как пишет журналист, боец ВСУ родом из Сватово, а в спецоперации участвует с 2022 года. Пленный объяснил, что на танке ему легче было преодолеть линию фронта.

На представленном видео, снятом на камеру ночного видения, заметно, что танк медленно подъезжает к позициям ВС РФ. После этого из боевой машины вышел солдат и сразу опустился на колени. По требованию российских бойцов пленный показал, что не имеет при себе оружия.

Ранее офицер Французского Иностранного легиона, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к российским бойцам у Клещеевки в ДНР. По данным СМИ, что он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи. Telegram-канал «Военное дело» уточнил, что военнослужащий может стать «ценным источником информации». Минобороны информацию не комментировало.