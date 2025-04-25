Боец ВС России рассказал о применении ВСУ запрещенных снарядов Боец Киндер: украинские националисты использовали белый фосфор против ВС России

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ВС Украины

Участники националистических формирований Вооруженных сил Украины в течение двух месяцев использовали начиненные белым фосфором снаряды против наступающих подразделений российских войск, рассказал боец 60 ОМСБ с позывным Киндер в беседе с РИА Новости. По его словам, из радиоперехватов следовало, что другие украинские бойцы, помимо националистов, такие боеприпасы не применяли.

Фосфором засыпали нас очень много, много «трехсотых» (раненых — NEWS.ru) было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по перехватам, выпускали (снаряды с фосфором — NEWS.ru) только националисты, — сказал Киндер.

Военнослужащий отметил, что украинцы вели огонь такими снарядами ежедневно и довольно плотно. По его словам, в сторону ВС РФ выпускалось от 30 до 40 ракет с белым фосфором.

Фосфорные боеприпасы представляют собой тип зажигательных снарядов, начиненных белым фосфором. Международными конвенциями их применение запрещено в связи с тем, что они причиняют чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие.

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До этого сообщалось, что украинский «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) получил нового командира — Богдана Гришенкова (Филина). Уточнялось, что Гришенков служил в «Азове» почти 10 лет: он прошел путь от рядового до командира батальона.