Боец ВС РФ восхитил Путина необычной просьбой. Что так удивило президента? Путин восхитился бойцом ВС РФ, который попросил награду для своего командира

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества

Президент России Владимир Путин рассказал, что восхитился поступком бойца ВС РФ, когда после церемонии награждения военнослужащий попросил поощрить и его командира. Что об этом известно?

Что рассказал президент РФ о просьбе военнослужащего

Кадрами беседы главы государства с бойцами ВС РФ поделился ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Путин рассказал, что был удивлен, когда российский военный после получения награды обратился к нему с просьбой наградить и командира его танка. При этом на следующей церемонии поощрили весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

«Настоящий мужчина. Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал. Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — сказал президент.

Также Владимир Путин сообщил, что военнослужащий попросил новый танк Т-90 для своего экипажа.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно! Привет ему передавайте!» — заявил глава государства.

Отмечается, что награждение состоялось 19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны. Бойцам присвоили звания Героев России.

Как подчеркнул Путин, вся страна и гордится, и верит в своих героев, которым приходится действовать в сложной обстановке, преодолевать серьезные испытания.

Почему боец ВС РФ попросил Путина наградить командира экипажа

На опубликованной Павлом Зарубиным видеозаписи запечатлен момент интервью российского военнослужащего, который объяснил, почему его товарищ тогда принял решение попросить Владимира Путина наградить своего командира.

«Он не в курсе был, что у нас весь экипаж наградили. Не знал и очень переживал, поэтому обратился к президенту. Боевое братство всегда было, есть и будет. Без него никак», — заявил российский офицер.

За что наградили танкистов группировки «Запад» прямо на передовой

24 декабря Министерство обороны России сообщило, что танкисты группировки войск «Запад» на передовой получили боевые государственные награды.

Военнослужащие получили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова из рук командира танкового батальона.

«Комбат с позывным Стеллс зачитал текст указа о награждении заслуженными боевыми наградами, поблагодарил танкистов за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества», — рассказали в ведомстве.

Отмечалось, что сразу после награждения военнослужащие танковых подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

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