Боец ВС РФ спас батальон с помощью спутника: новости СВО на вечер 19 марта

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Связисты ВДВ РФ развертывают средства связи на Херсонском направлении

Военнослужащий российской армии старший лейтенант Джабраил Насыров применил в зоне СВО полученные в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций знания, с помощью которых спас жизни бойцов целого батальона, сообщает Минобороны РФ. Он оперативно развернул комплект спутниковой связи и подключился к товарищам, что позволило запросить поддержку и избежать жертв при обстрелах со стороны Украины.

Мужчина учился на факультете специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, который он окончил с красным дипломом. За мужество и профессионализм офицер награжден медалями Жукова и «За воинскую доблесть».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 19 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России взяла под контроль Орловку в ДНР

Российские войска установили контроль над Орловкой в ДНР, сообщило Минобороны РФ в свежей сводке. Данный населенный пункт был взят на Авдеевском направлении.

В районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи были отражены шесть контратак трех механизированных бригад ВСУ, сообщило МО. Всего за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинская армия потеряла до 125 военнослужащих.

Также были поражены две бронемашины, артиллерийская установка M109 Paladin, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, установка Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», указано в сводке ведомства.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что на территории Украины на сегодняшний день могут действовать до 20 тысяч иностранных наемников. По его мнению, без этих комбатантов ВСУ полностью потеряют свою боеспособность.

Матвийчук выразил уверенность, что без иностранных бойцов украинская армия окажется полностью бессильна, и высказал мнение, что ей нужно было сдаваться, когда общие потери ВСУ превысили 500 тысяч человек убитыми, больными и ранеными.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

В Белгороде и Белгородском районе 19 марта объявляли ракетную опасность, сообщил Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в домах в комнатах без окон или спуститься в укрытия на улицах. В 10:51 мск глава региона сообщил, что ракетная опасность отменена.

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать территорию Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Министерство обороны. Нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.

Российские военнослужащие ударили по скоплению живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп Украины в приграничном районе Белгородской области. Высокоточным ударом подразделения противника были уничтожены, рассказали в Минобороны.

Фото: МО РФ Боевая работа ОТРК «Искандер»

Днем 19 марта дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью. По данным Минобороны, попытка атаки была пресечена около 13:00 мск.

«Иксоводы» поразили дальнобойную гаубицу Д-30

Вооруженные силы России вычислили и уничтожили гаубицу Д-30 украинской армии на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции. На опубликованных в Сети кадрах показано, как операторы беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «иксоводами», одним точным ударом поразили спрятанную технику противника.

Бывший начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак выразил мнение, что потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией необходимо исчислять не сотнями тысяч, а миллионами. По его мнению, на сегодняшний день на Украине не осталось резервов и некем воевать.

В санитарной зоне на границе с Украиной будут жилые дома

Санитарная зона на границе с Россией, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, будет представлять из себя районы, полностью защищенные от ВСУ и других угроз, заявил глава комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов. По его словам, там могут находиться жилые дома и объекты социнфраструктуры.

Картаполов также рассказал, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, призывникам будут приходить электронные повестки. Парламентарий добавил, что численные параметры призыва остаются прежними, поскольку «это — константа, число, в общем-то, неизменно».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С»

Россия нарастит боеготовность пограничных сил в Черном море

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря.

«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что удары по кораблям Черноморского флота ВМФ России наносили ракетами, которые Украине поставлял Североатлантический альянс. В ходе представления своего ежегодного доклада о безопасности организации он добавил, что, в частности, использовались Scalp и Storm Shadow.

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