Боец «Вагнера» заявил о подтягивании Киевом тыловых войск к Артемовску Боец группы «Вагнер»: из-за нехватки сил Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боец группы «Вагнер» рассказал РИА Новости, что украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск. По его словам, украинская армия исчерпала свои силы, поэтому им потребовалось подкрепление. Он при этом не стал называть примерное число переброшенных украинских военных.

У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Украина несет большие потери на данном направлении.

Директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов ранее предположил, что ВСУ могут готовить мощное наступление в конце марта — начале апреля. Кнутов рассказал, что в настоящее время Украина собирает резервы, готовит личный состав за рубежом и просит у Запада наступательную технику. Эксперт утверждает, что сейчас российские войска прорывают линию обороны, также известную как «восточный вал». По словам Кнутова, российские войска продолжают наступление. Эксперт выразил мнение, что сейчас также главная задача для российской армии состоит в том, чтобы до конца зимы максимально продвинуться в Донбассе.