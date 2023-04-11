Боец «Вагнера» рассказал о заброске Киевом солдат в Артемовск РИА: Киев бросает в Артемовск солдат без подготовки, чтобы прикрыть отход основных сил

Фото: РИА Новости

Киев продолжает наращивать оборону Артемовска, одновременно перебрасывая основные подразделения на задние позиции, передает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего частной военной компании «Вагнер». Он отметил, что новобранцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставляют на позиции ночью без надлежащей подготовки.

По его словам, украинские солдаты «даже не осведомлены о маршрутах отхода в случае необходимости». Боец отметил, что, учитывая количество пленных украинцев, «ситуация в украинском командовании оставляет желать лучшего».

Военнослужащий ЧВК «Вагнер» предположил, что командование удерживает передовые фланги, пока тыловые силы отходят.

Вероятно, подразделения, которые остались в городе, просто выходят из строя. Было ли это заранее спланировано, неизвестно, — добавил он.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска, стали продвигаться к западной части города и вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать как к Часову Яру, так и к Константиновке. Эти дороги используются украинскими войсками для ротации.