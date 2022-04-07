Боец украинского нацбатальона пытался попасть в Россию под видом беженца

Федеральная служба безопасности России по Крыму и Севастополю арестовала возможного участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона, сообщает «Интерфакс». Подозреваемый пытался проникнуть на территорию региона под видом беженца, он обеспечивал батальон продуктами и обмундированием.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Лжебеженец был задержан при попытке пересечь границу с Крымом под видом беженца. Согласно данным ФСБ, задержанный являлся участником незаконного вооружённого формирования (НВФ) «добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» и поставлял ему материальные ресурсы, обмундирование и продукты питания. Сообщается также, что он неоднократно участвовал в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе после начала спецоперации на Украине.

Ранее российские военные в Херсоне задержали работавшего под прикрытием агента Службы безопасности Украины. При нём были обнаружены справка из психдиспансера и документы, оформленные на чужое имя. На учёте у психиатра шпион стоит с 2017 года с «органическим галлюцинаторно-бредовым психозом».