Боец раскрыл, как телефон солдата ВСУ помог ВС РФ при штурме Часова Яра Боец ВС РФ сообщил, что штурм Часова Яра удался благодаря телефону военного ВСУ

Фото: МО РФ

Командир российского штурмового подразделения с позывным DVD сообщил, что военнослужащим ВС РФ удалось нанести сильнейший удар по Часову Яру благодаря телефону бойца ВСУ, передает Минобороны. По его словам, глава эвакуационной группы украинской армии попал в плен, где у него нашли смартфон с приложением «Крапива», предназначенным для управления артиллерией.

«Крапива» — это приложение, где указаны определенные точки дислокации. Это либо резервы, либо огневые точки, артиллерия, танки или пехота. Мы, соответственно, его быстренько эвакуировали, оттаскивали, по нам шел огонь. Потом я узнал от командира, что мы разнесли Часов Яр. <...> То есть благодаря этому телефону мы нанесли удар по врагам, — рассказал DVD.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю наиболее активные бои происходили в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. По его словам, серьезные боестолкновения наблюдались на всех участках фронта, от Харькова до находящейся под контролем Киева части территории Донецкой Народной Республики.

Он добавил, что южнее, в Макеевке и Невском, также идут серьезные бои. По словам Марочко, почти две недели в районе города Часов Яр происходят боестолкновения с «очень высокой» интенсивностью и плотностью огня.