Боец ЧВК «Вагнер» заявил о плотной обороне ВСУ под Артемовском Боец «Вагнера»: по российским войскам под Артемовском активно работает авиация и бронетехника ВСУ

Фото: МО Украины

По российским войскам, наступающим в направлении Часова Яра под Артемовском в ДНР, активно работает авиация и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на бойца частной военной компании «Вагнер». Кроме того, украинская сторона использует «танковую карусель».

Представитель ЧВК подчеркнул, что украинская авиация старается работать не по бронетехнике, а по живой силе. Бомбардировке подвергаются окопы и лесопосадки.

Грубо говоря, танковый батальон там становился. Каждый танк по 30 выстрелов «откидал», батальон уехал, другой заехал, <...> и это происходило у них весь день, — объяснил военный.

Он отметил, что под Артемовском ВСУ достаточно хорошо держит оборону, однако российские солдаты все равно постепенно продавливают защиту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.