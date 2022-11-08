Боец ЧВК «Вагнер» назвал главную опасность для солдат на фронте Боец ЧВК «Вагнер» Князь назвал мины главной опасностью в зоне боевых действий

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер»

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью для военнослужащих в зоне боевых действий. В разговоре с URA.RU он предупредил, что любое найденное на поле боя оружие, будь то рожок от автомата или граната, поднимать ни в коем случае нельзя.

Подбирать ничего не нужно, потому что практически все заминировано. К этому рожку может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет, — поделился он.

По его словам, противник может заложить мину куда и подо что угодно, даже под обычную игрушку. В пример он привел случай, когда один из бойцов пнул куклу, а под ней оказался «Лепесток» (запрещенная противопехотная мина небольших размеров), в результате военный лишился ноги.

Князь добавил, что осенью мины хорошо маскируются под опавшими листьями, поэтому стоит воздержаться от походов в лес.

Накануне «Лепесток» нашли в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский. Она оказалась «пустой», без взрывчатки.