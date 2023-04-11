Боец «Ахмата» рассказал об украинских диверсантах на кременском направлении Боец «Ахмата» рассказал о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону на кременском участке

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты пытаются изучить оборонительные позиции российских сил на Кременском направлении в Донбассе с целью последующего контрудара, сообщил военнослужащий спецназа «Ахмат» информационному агентству РИА Новости. По его словам, диверсионные и разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных Сил Украины время от времени пытаются прощупать оборону, но им это не удается, поскольку их быстро отбрасывают российские военные.

Сражение продолжается пятнадцать-двадцать минут, и все заканчивается, — заявил боец «Ахмата».

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, группировка российских войск «Центр» также сорвала контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ в районе села Случовск в Погарском районе пресекли попытку проникновения группы украинских диверсантов. По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.

5 апреля под Брянском упал украинский самолет А-22, выживший пилот был задержан бойцами погранотряда ФСБ. У летчика обнаружили автомат с боеприпасом. Легкомоторное судно упало в поле, обошлось без разрушений и пострадавших. По словам пилота, он не знал, что летел в Россию.