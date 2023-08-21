БМП «Манул» получит мощный двигатель: почему ее называют машиной будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП-3 «Манул»

Боевая машина пехоты (БМП) «Манул» получит более мощный двигатель, заявили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы». Что известно о новой российской боевой технике?

Модернизация БМП позволит расширить спектр ее применения. «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов.

«Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов», — рассказали представители «Высокоточных комплексов».

По окончании разработки и испытаний модернизированная версия машины пехоты «Манул» поступит в серийное производство на «Курганмашзаводе».

Что известно о БМП «Манул»

Машина будет применяться для уничтожения наземной техники, поражения объектов на море и в воздухе — самолетов, вертолетов и беспилотников. 8 августа 2023 года в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех отметили, что БМП в ближайшем будущем получит новый боевой модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой.

«Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт», — рассказали РИА Новости в холдинге.

Новая пушка стреляет на 14,5 километра, делает 80 выстрелов в минуту, реализуя за это время весь боекомплект. Также на машине стоит 7,62-мм пулемет с запасом в 2000 патронов.

«Манул» оснащен двигателем УТД-32 на 660 лошадиных сил, который расположен в передней части боевой машины. Он позволяет развивать скорость по шоссе 70 км/ч, по грунтовым дорогам — 55 км/ч, на плаву — 9,5 км/ч. Машина вмещает трех человек экипажа и восемь солдат.

Почему «Манул» называют переходным этапом к бронемашинам будущего

В августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов отметил, что благодаря современным технологиям удалось создать БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем.

«На форуме („Армия-2020“ — NEWS.ru) мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы „Манул“ — используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, „Манул“ — это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — сказал он.

Используется ли БМП «Манул» в зоне СВО

Исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков заявил ТАСС, что «Манул» разрабатывается с учетом требований Министерства обороны РФ по результатам эксплуатации бронетехники в ходе спецоперации на Украине.

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП „Манул“ с учетом требований министерства обороны. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство», — пояснил он.

Также Тюков сообщил, что на данную платформу можно будет устанавливать реактивные системы залпового огня, комплексы ствольной и бесствольной артиллерии и зенитные ракетные комплексы.

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