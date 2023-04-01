Bloomberg: уход западных трейдеров зерна из России сыграет ей на руку Bloomberg: уход зерновых трейдеров стран Запада из России усилит ее мировое влияние

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Уход из России западных трейдеров зерна усилит геополитическое влияние России, поскольку экспорт перейдет под контроль государства, пишет Bloomberg. В статье подчеркивается, что сложившаяся ситуация вынуждает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, что делает рынок продовольствия чрезвычайно важным с точки зрения геополитики.

Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов, — следует из текста статьи.

Ранее РБК сообщил, что американская корпорация Cargill, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Она остановит отгрузку продовольствия со следующего сельскохозяйственного сезона, который начнется с 1 июля 2023 года.

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов ранее заявил, что одной из проблем для аграриев при экспорте зерна становится постоянное изменение отношения к подобным сделкам в правительстве РФ. Преподаватель ВШЭ отметил, что в России из-за этого не прикладывается усилий для заключения долгосрочных сделок с покупателями.