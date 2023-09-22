Bloomberg: Россия в 2024 году резко увеличит военные расходы

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Россия планирует в 2024 году резко увеличить военные расходы — до 6% ВВП против 3,9% в 2023 году, сообщает Bloomberg. По данным агентства, расходы на оборонную отрасль вырастут с 6,4 триллионов рублей — суммы на 2023 год — до 10,8 триллионов рублей, что равно $112 млрд. Bloomberg указывает, что по сравнению с 2021 годом, когда расходы были равны 3,6 триллионам рублей, финансирование оборонной промышленности утроится.

Общие расходы на 2024 год составят 36,6 триллионов рублей, — это на 15% больше, чем в 2023 году, уточняет агентство.

Расходы на оборону вырастут до 10,8 триллиона рублей ($112 млрд) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей в этом году. Прогнозируемый оборонный бюджет будет утроен по сравнению с 3,6 триллионами рублей, выделенными в 2021 году, — говорится в сообщении.

Вопрос финансирования будет обсуждаться в правительстве РФ 22 сентября, уточняет Bloomberg.

Ранее декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС профессор Николай Головецкий сообщил, что Россия справляется с западными санкциями и другими экономическими вызовами, несмотря на которые поступления в федеральный бюджет продолжают расти. Он заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года увеличился на 4,6%, а дефицит бюджета в перспективе будет постепенно сокращаться.