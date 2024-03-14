Bloomberg: Россия подходит к выборам президента в хорошей форме

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Ситуация на Украине и введенные против России санкции должны были негативным образом сказаться на экономике страны, однако россияне идут на выборы на фоне роста уровня жизни, обеспеченного военной экономикой, говорится в статье Bloomberg. Ее авторы утверждают, что «Россия подходит к выборам в хорошей форме», вопреки текущему конфликту на Украине.

У многих россиян есть основания полагать, что мобилизованная на военные нужды экономика неплохо справляется, вопреки западным санкциям, призванным настроить население против президента России, — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что зарплата россиян демонстрирует двузначный рост, рубль при этом стабилизировался. Зарплаты граждан с самыми низкими доходами в стране за последние три квартала быстро увеличивались, их прирост, по данным Росстата, составил порядка 20%, пишут авторы материала.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад пытается запугать компании из других государств, поскольку российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции. При этом Запад задействовал НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ и другие организации для усиления давления на Россию.

Обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт ранее писал о появлении признаков того, что Запад проигрывает России на Украине и вскоре попытается примириться с Москвой. По его мнению, нерешительность Европы и США оказала экономике России неплохую услугу.