Бледанс о Зеленском, Макрон о Шойгу, покушение на Чибиса: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Эвелина Бледанс, Андрей Чибис, Эммануэль Макрон

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о Владимире Зеленском и дала оценку «голой» вечеринке, французский президент Эммануэль Макрон назвал странными и угрожающими заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговорах с коллегой Себастьеном Лекорню, на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Бледанс сказала о Зеленском и «голой» вечеринке?

Эвелина Бледанс рассказала NEWS.ru, что считает президента Украины Владимира Зеленского прекрасным, искрометным и очень харизматичным артистом. Она добавила, что неоднократно приезжала на съемки его шоу «Вечерний квартал».

«Он, конечно, прекрасный артист, замечательный, искрометный, очень харизматичный. У меня сейчас прямо флешбэк. Помню, мы кино снимали: я — хозяйка салона, ему негде переночевать, я его ловлю на том, что он спит у меня в салоне. Его шоу „Вечерний квартал“ было великолепно. Я несколько раз приезжала на съемки в Киев, мы с его группой разыгрывали сценки. Но что тут вспоминать? Что было, то прошло. Конечно, все люди меняются, когда попадают в определенные обстоятельства», — сказала Бледанс.

Артистка добавила, что была шокирована, когда юморист стал президентом Украины. По словам Бледанс, она надеялась, что после этого ее уберут из списка тех, кому запрещен въезд на территорию Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эвелина Бледанс

«Нет, конечно. Я помню, как все были в шоке, никто ничего не понимал: „Да ладно, его выбрали!“ Мы со знакомыми артистами говорили, что сейчас все у нас будет в шоколаде. Я думала, что меня хотя бы из черного списка удалят (тех, кому запрещен въезд на Украину. — NEWS.ru). Но даже в те мирные времена из списка меня не убрали. Наоборот, меня внесли туда во второй раз», — подчеркнула телеведущая.

Также актриса высказалась по поводу «голой» вечеринки, организованной в декабре прошлого года блогером Анастасией Ивлеевой. Она считает, что происходящее на мероприятии не должно было попасть в Сеть, а сами гости должны были вести себя достойно и понимать, что на них «ориентируются миллионы».

«Я не Господь Бог, поэтому осуждать кого-то не могу. Люди пришли, выполнили дресс-код, который был обозначен хозяйкой мероприятия. У меня сейчас тоже будет мой юбилей. Я считаю, что все зависит от человека, который организовывает это мероприятие. Да, иногда бывают неадекватные люди, которые могут как-то странно себя вести. Конечно, то, что мы видели, не должно было вылиться в интернет, а за стенами, в личной жизни люди могут делать все, что они хотят. Просто они должны отдавать себе отчет, что на них ориентируются миллионы, и они должны достойно себя вести и не вызывать таких ужасных последствий», — высказалась Бледанс.

Также телеведущая отметила, что к «отменам» артистов, которые были на вечеринке, нужно было подходить «очень индивидуально». По мнению Бледанс, певица Лолита «попала под раздачу» незаслуженно, поскольку всегда была эпатажной, а ее образ на мероприятии был шуточным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эвелина Бледанс

«Я считаю, что нужно было очень индивидуально подходить к этой ситуации. Например, Лолита всегда была эпатажной. Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой — она клоунесса, то как ее за это можно осудить? Она же не с камнем в попе пришла. С ее стороны это была шуточная история, поэтому я считаю, что Лолита попала под раздачу незаслуженно. Конечно, если бы все не увидели этого молодого человека с носком, то, может быть, ничего бы и не было», — заключила звезда.

Почему Макрону не понравились слова Шойгу?

Французский президент Эммануэль Макрон назвал странными и угрожающими заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговорах с коллегой Себастьеном Лекорню. По словам главы европейской республики, подобные высказывания «не новы».

«Министр вооруженных сил [Себастьен Лекорню] изложил актуальную информацию, как обычно делают министры во время разговора со своими коллегами. Часть комментариев российской стороны была странной и угрожающей», — отметил Макрон после церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени под Парижем.

4 апреля Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой французского военного ведомства обсудил теракт в «Крокус Сити Холле». В ходе беседы глава Минобороны РФ заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Отмечается, что после выражения соболезнований в связи с трагедией Лекорню настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и Запада к террористической атаке. В ответ Шойгу проинформировал, что сведения об украинском следе в теракте уже получены. Он пообещал, что все виновные будут наказаны.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил глава российского военного ведомства.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru заявил, что, беседуя с Шойгу, Лекорню пытался прощупать почву для будущих переговоров по Украине. Он также добавил, что глава французского военного ведомства хотел отвести подозрения о какой-либо причастности Франции к трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Во-первых, как и сообщает наше Минобороны, французский министр хотел отвести подозрения о какой-либо причастности Франции к трагедии. Это мы, конечно, проверим и верить на слово никому не будем. Но, во-вторых, и это главное, месье Лекорню пытался прощупать почву по „украинскому вопросу“, который почти уже завел в тупик европейцев. Они уже понимают, что победить Россию не получится, значит, надо договариваться. Вот в Париже и засуетились», — уверен лидер эсеров.

Фото: IMAGO/Lorenz Huter/Global Look Press Себастьян Лекорню

Миронов считает, что Франция на фоне осторожной Германии хочет играть ведущую роль в европейской политике. Президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как независимого от США игрока, который может чуть ли не в одиночку «сдержать российскую агрессию», утверждает парламентарий.

«[Макрон] договорился до того, что готов отправить на Украину французские войска. Но Россия уже не на словах, а на деле показала, что их там ждет. Имею в виду недавний удар по французским наемникам в Харькове. В Париже сигнал поняли и стали звонить в Москву», — указал Миронов.

По его словам, в окружении Лекорню поспешили опровергнуть информацию о переговорах по Украине. Миронов уверен, это еще одно подтверждение того, что тема обсуждалась.

«Просто пока во Франции боятся выглядеть капитулянтами, особенно после воинственной риторики своего „Наполеона“», — резюмировал Миронов.

Фото: Sgt. Hannah Hawkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о нападении на Чибиса?

Вечером 4 апреля появилась информация, что на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение. Власти региона сообщили, что он остался жив. Следственный комитет России сообщил, что местный житель, который напал с ножом на политика после его встречи с жителями города Апатиты, пострадал при задержании. Мужчина был ранен сотрудниками Росгвардии.

«Коммерсант» со ссылкой на близкий к следствию источник написал, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора, оказался житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление. «Коммерсант» пишет, что задержанный, предварительно, является сотрудником РЖД и несколько раз привлекался к административной ответственности.

ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы проинформировал, что напавший с ножом на Чибиса ранее на учете в психоневродиспансере не состоял. Telegram-канал «112» сообщил, что Александр Быданов в последнее время из-за сильных болей в спине принимает лекарства, выписанные неврологом. Канал добавил, что несколько препаратов он принял вечером 4 апреля перед выходом из дома.

Фото: vk.com/bidan11081981 Александр Быданов

«112» со ссылкой на родственников мужчины написал, что ранее у мужчины не было признаков психического отклонения и голосов он не слышал. Каналу близкие Быданова рассказали, что сами не понимают причины произошедшего.

Позднее следователи назначили психиатрическую экспертизу после допроса задержанного 42-летнего мужчины. Отмечается, что ему также оказали медицинскую помощь, так как он получил ранение ноги. По словам подозреваемого, мотивом атаки стала личная неприязнь к политику, но при этом он не был лично знаком с Чибисом. Также известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности по статье о причинении легкого вреда здоровью.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Фото: t.me/andrey_chibis Андрей Чибис

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении задержанного. Дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство в связи с осуществляемой деятельностью. Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.

Как рассказали в региональном Минздраве, состояние главы Мурманской области остается тяжелым, а в динамике — стабильным.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике — стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — цитирует оперштаб области главу регионального Минздрава Дмитрия Панычева.

На время лечения Чибиса заменит его заместитель. Речь идет о Надежде Аксеновой, которая также является руководителем аппарата правительства области.

Читайте также:

Стало известно о планах Путина позвонить Чибису

Шойгу пообщался с главой МО Франции: что он сказал о «Крокусе» и Украине

Последние новости шоу-бизнеса 5 апреля: SHAMAN, Лолита, Ивлеева, Бузова