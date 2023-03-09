Бизнесвумен из Казани лишилась выручки за 8 Марта из-за ленивого водителя SHOT: водитель не привез цветы за 1,6 млн рублей в Казань к 8 Марта из-за лени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предпринимательница Назиля Даминова из Казани, торгующая цветами, потеряла всю выручку за 8 Марта из-за водителя, который поленился привезти товар за 1,6 млн рублей из Москвы к назначенному дню, сообщает Telegram-канал SHOT. Сама бизнесвумен не могла дозвониться до перевозчика по имени Сергей два дня и только 8 марта выехала в Москву на его поиски. Машину с товаром и самого водителя она нашла в одном из автосервисов для грузовиков.

Выяснилось, что мужчине стало лень ехать из столицы в Казань и он решил отдохнуть с друзьями в мастерской. Найти его удалось благодаря наклейке на грузовике, на которую указали дальнобойщики. В итоге конфликт был улажен, в полицию женщина обращаться не стала.

Накануне Международного женского дня продавцы цветом на Рижском цветочном рынке в Москве устроили драку из-за конкуренции. Прибывшая полиция разняла драку и выгнала нарушителей порядка с рынка, вокруг которого образовалась километровая пробка из-за машин.

Ранее россияне назвали самые популярные подарки на 8 Марта. Топ-3 возглавили букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз. Женщины также хотели бы получить на праздник книгу или абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами. Каждая третья участница опроса предпочла бы подарок в виде курса или интенсива, где можно научиться чему-то новому.